Morreu o emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos

O emir de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, morreu esta sexta-feira aos 73 anos.

Nascido em 1948, o xeque Khalifa assumiu a presidência após a morte, em 2004, do seu pai, o xeque Zayed bun Sultan Al-Nahyan, que foi responsável pela unificação dos sete emirados que formam os Emirados Árabes Unidos e conseguiu transformar o país desértico numa potência na região.

o xeque Khalifa liderou também vários processos de modernização e desenvolvimento no país até que, em 2014, sofreu um derrame cerebral e foi operado de urgência, praticamente desaparecendo da cena política e internacional.

O seu irmão, o príncipe herdeiro Mohamed bin Zayed, há anos que era considerado o líder de facto do país.

"O Ministério dos Assuntos Presidenciais envia as suas condolências ao povo dos Emirados Árabes Unidos e ao mundo islâmico pela morte do xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan na sexta-feira, 13 de maio", disse a agência oficial de notícias WAM.

O ministério anunciou 40 dias de luto com as bandeiras a serem colocadas a meia haste e o trabalho suspenso no setor público e privado durante os três primeiros dias.