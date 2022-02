Morreu criança presa em poço desde terça-feira no Afeganistão. "Dia de luto e dor para o nosso país"

Menino de nove anos está há dois dias preso no fundo de um poço

Morte do pequeno Rayan. Marrocos em estado de choque

As autoridades talibãs disseram esta sexta-feira que morreu o rapaz de 9 anos, preso desde terça-feira, num poço seco com 25 metros de profundidade, numa vila na província de Zabul, no Afeganistão.

"Deixou-nos para sempre", publicou, na rede social Twitter, um conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani.

"Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país", acrescentou.

O rapaz afegão, identificado como Haidar, caiu no fundo de um poço na aldeia de Shokhak, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão.

Este acidente no Afeganistão lembra o ocorrido no início de fevereiro em Marrocos, quando Rayan, de 5 anos, caiu num poço seco e foi encontrado morto, depois de cinco dias de esforços por parte das equipas de resgate.