Marcelo fala em missão plenamente sucedida. Portugal sai "de cabeça erguida"

O Presidente da República considerou esta sexta-feira que, com a missão "plenamente sucedida" que permitiu retirar 58 cidadãos afegãos de Cabul, Portugal "sai de cabeça erguida" do Afeganistão, tendo cumprido um "princípio moral".

"Portugal sai de cabeça erguida daquilo que era o cumprimento de um princípio moral. Quem esteve connosco sempre, em situações difíceis, merecia que nós estivéssemos com eles e elas na situação mais difícil da sua vida, que é a situação de assistir ao drama a que se assiste com o povo afegão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava na Base Aérea de Figo Maduro, no aeroporto de Lisboa, onde recebeu, com o ministro da Defesa, os quatro militares portugueses que tinham sido destacados para o aeroporto de Cabul e os 24 primeiros cidadãos afegãos que irão ficar no país.

Os 24 cidadãos afegãos que trabalharam com as Forças Nacionais Destacadas portuguesas para o Afeganistão, assim como os seus familiares, chegaram esta sexta-feira, por volta das 21:15, ao aeroporto de Lisboa, no âmbito da missão de resgate que foi levada a cabo por quatro militares portugueses que estiveram em Cabul.

No total, segundo o ministro da Defesa, terão sido retirados 58 cidadãos afegãos que deverão chegar a Portugal entre esta sexta-feira, sábado e domingo.

Os quatro militares portugueses encontravam-se em Cabul desde quarta-feira de madrugada, tendo como missão apoiar a retirada de cidadãos afegãos do país.

Militares foram a Cabul honrar "dívidas de gratidão" de Portugal

O ministro da Defesa Nacional afirmou que os quatro militares portugueses destacados para Cabul foram honrar as "dívidas de gratidão" que Portugal tinha para com os afegãos, tendo cumprido "em pleno" a sua missão.

"Ao longo de quase 20 anos, Portugal desenvolveu dívidas de gratidão em relação a afegãos que trabalharam, em muitos casos sob o risco da sua própria vida, para as nossas Forças Nacionais Destacadas (FND), que apoiaram as nossas FND. Esta força, de quatro homens apenas, foi a Cabul honrar essas dívidas de gratidão", afirmou João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa falava na Base Aérea de Figo Maduro, no aeroporto de Lisboa, onde recebeu, com o Presidente da República, os quatro militares portugueses que tinham sido destacados para o aeroporto de Cabul e que chegaram a Lisboa no mesmo avião que os 24 primeiros cidadãos afegãos que irão ficar no país.

Salientando que o trabalho dos quatro militares foi "extremamente difícil", João Gomes Cravinho afirmou que a missão exigiu, para além das "qualidades profissionais", "coragem, determinação" e "imaginação e criatividade na procura de soluções em situações inusitadas".

"Todas estas qualidades foram postas à prova. Esta FND cumpriu em pleno tudo aquilo que lhe tinha sido pedido e que era extremamente difícil de atingir", frisou.

