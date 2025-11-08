Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manuel Knapp
Manuel KnappD.R.
Internacional

Manuel Knapp: “A prosperidade da Alemanha depende diretamente de uma Europa funcional”

O cientista político Manuel Knapp, diretor de Estudos da Academia Europeia Berlim, esteve em Lisboa para o seminário “Responsabilidade, Unidade e Segurança. Impulsos Alemães na União Europeia”.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Europa
Alemanha
edição impressa

