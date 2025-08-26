Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza e a libertação dos reféns
EPA/ATEF SAFADI
Internacional

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza e a libertação dos reféns

Espera-se que várias marchas e protestos tenham lugar em todo o país ao longo do dia, culminando ao final da tarde com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Telavive.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Vários grupos de manifestantes bloquearam esta terça-feira, 26 de agosto, algumas das principais estradas de Israel para exigir um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias Efe.

Alguns dos manifestantes incendiaram pneus para perturbar o trânsito em vários cruzamentos da cidade e outros protestaram em frente de casa de vários ministros israelitas, mostram imagens partilhadas nas redes sociais por vários grupos pró-democracia israelitas.

As manifestações são parte de uma série de protestos convocados para esta terça-feira pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do grupo palestiniano Hamas de 7 de outubro.

Há semanas que este grupo pede ao Governo israelita para pôr um ponto final na guerra e o regresso dos reféns.

"Peço à população que saia à rua connosco, só com a nossa força poderemos chegar a um acordo global e acabar com a guerra. O Governo abandonou-os, mas o povo vai trazê-los de volta", disse Einav Zangauker, mãe do refém israelita Matan Zangauker, durante uma declaração à imprensa em Telavive partilhada pelo fórum.

Espera-se que várias marchas e protestos tenham lugar em todo o país ao longo do dia, culminando às 20:00 (18:00 em Lisboa) com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Telavive.

A 17 de agosto, num evento semelhante, centenas de milhares de manifestantes encheram as ruas do centro de Telavive para exigir um acordo que ponha fim à guerra, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, segue em frente com os planos de intensificar a ofensiva e tomar a cidade de Gaza

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza e a libertação dos reféns
Israel diz não ter jornalistas como alvo “como tal”. Já morreram 192 na Faixa de Gaza
Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza e a libertação dos reféns
Ataques israelitas atingem hospital em Gaza e fazem 20 mortos, incluindo cinco jornalistas
Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza e a libertação dos reféns
ONU declara oficialmente fome em Gaza, mas Netanyahu diz que é uma "mentira descarada"
Israel
Médio Oriente
Protestos
Libertação de reféns

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt