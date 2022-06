Mais um tiroteio nos EUA. Quatro pessoas morreram, incluindo o atirador

Pelo menos quatro pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de um tiroteio em Tulsa, no estado norte-americano de Oklahoma. O atirador está entre as vítimas mortais.

Há ainda "múltiplos feridos".

Os incidentes terão ocorrido num hospital, Hospital St. Francis.

A polícia local aconselhou no Twitter para que as pessoas evitem as imediações da unidade hospital, enquanto procura por vítimas e potenciais ameaças em cada compartimento do edifício.

As autoridades disseram que responderam a uma chamada sobre um homem armado com um rifle no Natalie Medical Building, um prédio de consultórios médicos no campus do Hospital St. Francis.

