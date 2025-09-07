Lula ataca “os traidores da pátria” em comunicação no dia da independência

Lula da Silva atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o presidente dos EUA, Donald Trump, na habitual comunicação ao país do presidente do Brasil de 7 de setembro, dia da independência, que será marcado por manifestações de esquerda e de direita nas ruas. “Nunca abriremos mão da nossa soberania. Defender a nossa soberania é defender o Brasil”, afirmou Lula que repetiu dez vezes o termo “soberania”, tentando recapturar o discurso do patriotismo perdido para a direita nos últimos anos.“É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A História não os perdoará”, disse ainda numa referência a Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente, a morar nos EUA desde março, é visto como o principal impulsionador da ofensiva comercial e jurídica de Trump contra as exportações e o sistema judicial brasileiro.Ao longo da semana, Lula já havia afirmado que o “comportamento” de Eduardo Bolsonaro e família era “uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus”. “Ele tem insuflado, com mentiras e com hipocrisia, um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil".O presidente - e muito provável candidato à reeleição em 2026 - disse ainda que o Brasil “não aceita mais interferências”. “Não somos e não seremos novamente colónia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro”.“O Brasil mantém relações amigáveis com todos os países mas tem um único dono — o povo brasileiro”.Na comunicação, transmitida por todas as televisões nacionais do Brasil em simultâneo, Lula referiu-se ainda ao sistema de pagamento digital do país, à regulamentação das redes sociais e a independência do poder judicial, pontos de clivagem entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca nos últimos tempos.“As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discursos de ódio. Não podem dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres”.O discurso precedeu um dia com muitas manifestações de esquerda e direita tendo como pano de fundo, além da celebração dos 103 anos do dia em que o Brasil se tornou independente da coroa portuguesa, o julgamento e eventual condenação de Bolsonaro por crime de golpe de estado. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o televangelista Silas Malafaia é o organizador de um ato com a amnistia para todos os envolvidos no golpe de estado como mote. “Reage Brasil, o medo acabou”, disse Malafaia, na preparação de um evento em que se espera que Alexandre de Moraes, o juiz do Supremo Tribunal Federal que comanda o julgamento de Bolsonaro seja duramente criticado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e provável candidato presidencial no ano que vem pelo campo da direita, é aguardado no ato, assim como Romeu Zema, governador de Minas Gerais, recém declarado pré-candidato, e Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama.Já a esquerda reúne-se noutros pontos de São Paulo, na Praça da República e na Praça da Sé, contra “a agressão” de Trump “à independência do Brasil” num protesto organizado por centrais sindicais com a presença de lideranças progressistas mas sem Lula. Um forte dispositivo de segurança está previsto para evitar confronto entre manifestantes. .Dia da Independência do Brasil será celebrado em diversas festas em Portugal.Dia do Brasil no Porto é neste domingo