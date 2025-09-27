Justiça emite mandado de prisão contra Bashar al-Assad por crimes contra populares

A justiça síria emitiu um mandado de prisão à revelia contra o ex-presidente Bashar al-Assad por supostos crimes cometidos contra a população da província de Daraa (sul), nas revoltas populares de 2011, adiantou este sábado, dia 27 de setembro, a imprensa oficial.O mandado, que menciona crimes de "homicídio premeditado, morte por tortura e privação de liberdade", pode circular no futuro através da Interpol e permitirá que o caso tenha legalidade internacional, disse o juiz de Damasco Tawfiq al-Ali à agência oficial de notícias, SANA.De acordo com a fonte, a decisão foi tomada depois de várias famílias dos afetados terem apresentado uma queixa sobre incidentes durante um surto de violência em Daraa, em novembro de 2011, sem oferecer mais detalhes.O presidente da Comissão Nacional para a Justiça de Transição na Síria, Abdul Basit Abdul Latif, confirmou a abertura de canais de comunicação com a Interpol e outras organizações internacionais para perseguir Assad e também o seu irmão Maher, acusado de crimes graves.Abdul Latif explicou, numa entrevista ao canal saudita Al Arabiya, que a comissão está a trabalhar para perseguir os responsáveis pelo antigo regime através de canais legais."Aqueles que fugiram da Síria não escaparão à justiça", avisou.Este processo não se limitará às forças de segurança, mas afetará também aqueles que "apoiaram ou justificaram os crimes", incluindo instituições, empresários e aqueles que promovem essas narrativas nos termos do artigo 49.º da Declaração Constitucional Síria, que criminaliza a negação do genocídio.Al-Assad está exilado na Rússia desde dezembro do ano passado, quando fugiu durante a ofensiva de grupos islâmicos e de oposição que avançaram rapidamente do noroeste do país e derrubaram o seu regime em poucas semanas.Os órgãos de segurança do regime de Assad são acusados de fazer desaparecer dezenas de milhares de pessoas durante o conflito que começou na sequência dos protestos de 2011, quando agiram com violência manifestantes, ativistas e opositores.Com a queda do antigo presidente, cerca de 30.000 desaparecidos foram encontrados quando as antigas prisões administradas pelo seu governo foram abertas, mas muitos mais permanecem desaparecidos e as novas autoridades continuam a relatar a descoberta de valas comuns. .Cerca de 200 mil refugiados regressaram à Síria desde a queda de Bashar al-Assad