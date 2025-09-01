Incêndios: Espanha vai propor a Portugal pacto para responder a emergência climática

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, voltou esta segunda-feira, 1 de setembro, a defender "um pacto de Estado face à emergência climática" após os incêndios deste verão e revelou que vai propor um trabalho conjunto para esse objetivo a Portugal e França."O Governo de Espanha não se vai deter apenas nas nossas fronteiras para desenhar este pacto de Estado face à emergência climática. Os incêndios que sofremos este ano também os sofreu Portugal e, portanto, vamos propor ao Governo português e ao Governo francês que possamos trabalhar conjuntamente nesse pacto de Estado face à emergência climática", afirmou Sánchez.O primeiro-ministro espanhol disse ainda que vai transmitir à Comissão Europeia, “que é o Governo da Europa", que é preciso "fazer de tudo menos marcha-atrás na transição ecológica", condenando discursos negacionistas das alterações climáticas. .Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais a pessoas nas áreas afetadas.Aguiar-Branco afirma que o Estado tem falhado “demasiadas vezes” na prevenção dos fogos