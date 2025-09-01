Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez EPA/MANUEL BRUQUE
Internacional

Incêndios: Espanha vai propor a Portugal pacto para responder a emergência climática

Pedro Sánchez defendeu que é preciso "fazer de tudo menos marcha-atrás na transição ecológica" e que vai inclui França nesta proposta de pacto.
DN/Lusa
O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, voltou esta segunda-feira, 1 de setembro, a defender "um pacto de Estado face à emergência climática" após os incêndios deste verão e revelou que vai propor um trabalho conjunto para esse objetivo a Portugal e França.

"O Governo de Espanha não se vai deter apenas nas nossas fronteiras para desenhar este pacto de Estado face à emergência climática. Os incêndios que sofremos este ano também os sofreu Portugal e, portanto, vamos propor ao Governo português e ao Governo francês que possamos trabalhar conjuntamente nesse pacto de Estado face à emergência climática", afirmou Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol disse ainda que vai transmitir à Comissão Europeia, “que é o Governo da Europa", que é preciso "fazer de tudo menos marcha-atrás na transição ecológica", condenando discursos negacionistas das alterações climáticas.

