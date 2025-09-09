Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio deixa milhares de pessoas sem eletricidade em Berlim

Perto 50 mil casas ficaram sem luz. A origem do fogo ainda está por apurar, mas "os indícios apontam para fogo posto”, de acordo com um porta-voz da polícia alemã.
DN/Lusa
Cerca de 50 mil casas em Berlim ficaram hoje sem eletricidade na sequência um incêndio numa central elétrica no sul da cidade, que está a ser investigado como um possível ataque deliberado, anunciaram as forças de segurança alemãs.

Os relatórios preliminares indicam que o incêndio afetou duas torres de transmissão de alta tensão, necessárias para fornecer energia aos distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal, Oberschoeneweide e Altglienicke.

A polícia indicou que os bombeiros foram enviados para o local para extinguir as chamas enquanto a causa do incêndio, que também levou à suspensão de seis linhas ferroviárias, está a ser investigada.

“Os indícios apontam para fogo posto”, disse um porta-voz da polícia, alertando que a falha de energia também afetar alguns semáforos nestes distritos, interrompendo o trânsito.

