Homem detido à saída de estúdio de TV após confessar em entrevista que matou os pais

Um homem nova-iorquino foi detido na passada quinta-feira depois de ter admitido, durante uma entrevista televisiva, que matou os pais antes de os enterrar no quintal da casa deles em Nova Iorque, há oito anos.O Departamento de Polícia de Albany informou em comunicado que os agentes detiveram Lorenz Kraus, de 53 anos, após este ter confessado os homicídios durante uma entrevista à WRGB, uma afiliada local da CBS com sede em Albany, no estado de Nova Iorque."Enterrei-os na propriedade deles", disse Kraus ao pivot da CBS6, Greg Floyd, durante a entrevista de meia hora.A detenção aconteceu no seguimento de uma investigação de um crime financeiro envolvendo os benefícios da Segurança Social dos pais de Kraus, informou a polícia.. As autoridades executaram um mandado de busca na casa de Franz e Theresia Kraus, em Albany, na terça-feira, informou a polícia. A investigação revelou que o casal não era visto há anos e as autoridades suspeitavam que o filho "estava a receber os benefícios da segurança social e a utilizar os fundos para uso pessoal", segundo o comunicado da polícia.Na quarta-feira, as autoridades recuperaram os corpos dos pais de Kraus no quintal da casa.Kraus contactou então a WRGB na tarde de quinta-feira "para confessar completamente o homicídio dos pais", acrescentou a polícia.Na entrevista, Kraus confessou que matou os pais porque estavam a ficar mais frágeis e que "sabia que estavam a piorar", adiantando que "foi muito rápido" que ocorreram os homicídios e que os pais sabiam o que estava a acontecer.O agora detido revelou que estrangulou o pai de 92 anos com as mãos e a mãe de 83 anos com uma corda."Cumpri o meu dever para com os meus pais. A minha preocupação com o sofrimento deles era primordial", aditou.Kraus foi detido momentos após o final da entrevista em estúdio, junto à estação de televisão, sob duas acusações de homicídio e duas de ocultação de cadáver. Apesar de tudo, declarou-se inocente das acusações.A Defensora Pública Assistente do Condado de Albany, Rebekah Sokol, cujo escritório representa Kraus, pediu ao público que se lembre de que Kraus é um presumido inocente.