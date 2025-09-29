Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lorenz Kraus
Lorenz Kraus
Internacional

Homem detido à saída de estúdio de TV após confessar em entrevista que matou os pais

A investigação revelou que o casal não era visto há anos e as autoridades suspeitavam que o filho "estava a receber os benefícios da segurança social e a utilizar os fundos para uso pessoal".
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Um homem nova-iorquino foi detido na passada quinta-feira depois de ter admitido, durante uma entrevista televisiva, que matou os pais antes de os enterrar no quintal da casa deles em Nova Iorque, há oito anos.

O Departamento de Polícia de Albany informou em comunicado que os agentes detiveram Lorenz Kraus, de 53 anos, após este ter confessado os homicídios durante uma entrevista à WRGB, uma afiliada local da CBS com sede em Albany, no estado de Nova Iorque.

"Enterrei-os na propriedade deles", disse Kraus ao pivot da CBS6, Greg Floyd, durante a entrevista de meia hora.

A detenção aconteceu no seguimento de uma investigação de um crime financeiro envolvendo os benefícios da Segurança Social dos pais de Kraus, informou a polícia.

As autoridades executaram um mandado de busca na casa de Franz e Theresia Kraus, em Albany, na terça-feira, informou a polícia. A investigação revelou que o casal não era visto há anos e as autoridades suspeitavam que o filho "estava a receber os benefícios da segurança social e a utilizar os fundos para uso pessoal", segundo o comunicado da polícia.

Na quarta-feira, as autoridades recuperaram os corpos dos pais de Kraus no quintal da casa.

Kraus contactou então a WRGB na tarde de quinta-feira "para confessar completamente o homicídio dos pais", acrescentou a polícia.

Na entrevista, Kraus confessou que matou os pais porque estavam a ficar mais frágeis e que "sabia que estavam a piorar", adiantando que "foi muito rápido" que ocorreram os homicídios e que os pais sabiam o que estava a acontecer.

O agora detido revelou que estrangulou o pai de 92 anos com as mãos e a mãe de 83 anos com uma corda.

"Cumpri o meu dever para com os meus pais. A minha preocupação com o sofrimento deles era primordial", aditou.

Kraus foi detido momentos após o final da entrevista em estúdio, junto à estação de televisão, sob duas acusações de homicídio e duas de ocultação de cadáver. Apesar de tudo, declarou-se inocente das acusações.

A Defensora Pública Assistente do Condado de Albany, Rebekah Sokol, cujo escritório representa Kraus, pediu ao público que se lembre de que Kraus é um presumido inocente.

Estados Unidos
crime
homicídio

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt