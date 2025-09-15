Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Idosa morre ao ser atingida por vizinho que se tentou suicidar com salto da varanda. Ele está no hospital
DR
Internacional

Idosa morre ao ser atingida por vizinho que se tentou suicidar com salto da varanda. Ele está no hospital

Após tentativa de suicídio falhada, homem sofreu várias fraturas, mas não corre risco de vida. Foi acusado de homicídio por negligência (involuntário).
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma idosa italiana morreu esta segunda-feira ao ser atingida no pátio de casa pelo corpo de um vizinho que se tentou suicidar, atirando-se da varanda do prédio, a 20 metros de altura, em Milão (norte do país).

Segundo os órgãos de Comunicação Social locais, o homem de 70 anos está hospitalizado, mas sem risco de vida, e foi acusado de homicídio por negligência (involuntário), após lançar-se do quarto andar do edifício que partilhava com Francesca Manno, a vítima mortal, com 83 anos.

Francesca tinha ido deitar lixo fora, segundo relatos de outros vizinhos, quando foi atingida. Apesar da intervenção pronta dos serviços de urgência médica, a mulher acabou por morrer no local.

O homem que se atirou sofreu várias fraturas, sobretudo nas pernas e pés, mas o diagnóstico é positivo, segundo os investigadores.

Os “Carabinieri” (equivalentes à GNR em Portugal), que atenderam à ocorrência, chegaram a colocar a hipótese de se tratar de um casal que se tentou matar ao mesmo tempo, mas concluíram que não havia alguma relação íntima entre ambos.

homicídio
Itália
Milão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt