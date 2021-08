Guarda afegão morto em tiroteio no aeroporto de Cabul

© EPA/Sgt. Victor A. Mancilla / US Central Command Public Affairs HO Released Maj. John Rigsbee U.S

Um guarda afegão foi morto esta segunda-feira, no aeroporto de Cabul, num tiroteio que levou à intervenção das forças alemãs e norte-americana, anunciou o exército alemão.

"Houve uma troca de tiros entre guardas afegãos e atacantes não identificados na porta norte do aeroporto de Cabul. Um guarda afegão morreu e três ficaram feridos", indicou a mesma fonte, na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o exército alemão adiantou que soldados alemães e norte-americanos "também dispararam posteriormente".

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA - Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

Os talibãs conquistaram Cabul, em 17 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital levou milhares de pessoas ao aeroporto de Cabul para tentar fugir do Afeganistão, no fim de uma presença militar estrangeira de 20 anos dos Estados Unidos e dos aliados na NATO, incluindo Portugal.

Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.