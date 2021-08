Força Aérea dos EUA investiga morte de civis num avião em Cabul

A Força Aérea norte-americana está a investigar a possível morte de civis num dos seus aviões em Cabul, após relatos de que pessoas caíram do aparelho e da descoberta de restos mortais no trem de aterragem.

Segundo o jornal norte-americano The Washington Post, a investigação está a cargo do Gabinete de Investigações Especiais (OSI, na sigla em inglês) da Força Aérea dos Estados Unidos.

A investigação deverá incluir entrevistas e um exame de vídeos do voo do aeroporto da capital afegã que se tornaram virais nas redes sociais.

"A revisão da OSI será minuciosa para garantir que obtemos os factos relacionados com este trágico incidente", disse a Força Aérea numa declaração, citada pela agência EFE.

"Os nossos corações vão para as famílias dos falecidos", acrescentou, sem precisar quantas pessoas terão morrido no incidente.

Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais na segunda-feira, vê-se o que parecem ser dois corpos a cair de um avião que tinha acabado de descolar do aeroporto de Cabul.

Num outro vídeo, centenas de pessoas estão a correr ao lado de um avião militar norte-americano em andamento na pista, com algumas delas a conseguirem agarrar-se ao aparelho.

A Força Aérea informou, na terça-feira, que o avião -- um Boeing C-17 -- aterrou brevemente na única pista disponível no aeroporto de Cabul para entregar equipamento e apoiar a retirada de pessoas que estava em curso.

Antes de a tripulação poder descarregar o equipamento, o "avião foi cercado por centenas de civis afegãos que tinham violado o perímetro do aeroporto", disse.

À medida que a situação de segurança se deteriorava, a tripulação do C-17 decidiu abandonar o aeroporto o mais rapidamente possível, aparentemente sem transportar ninguém.

Os restos humanos foram encontrados no trem de aterragem após o avião ter chegado à base aérea de Al Udeid, no Qatar.

O avião foi acondicionado para recolher os restos mortais humanos e inspecionar o resto do aparelho, segundo o jornal.

"A Força Aérea norte-americana continua concentrada em manter a segurança [no aeroporto de Cabul] para evitar que uma situação como esta volte a acontecer enquanto processamos em segurança os civis afegãos que procuram abandonar o país", lê-se ainda na declaração militar.

O incidente ocorreu na sequência da tomada de poder no Afeganistão pelos talibãs, que conquistaram Cabul no domingo.

Milhares de afegãos correram então para o aeroporto para tentarem fugir do país.

A multidão acabou por tornar inoperacionais as pistas do aeroporto de Cabul, incluindo as de uso militar.

Os talibãs estiveram anteriormente no poder no Afeganistão entre 1996 e 2001, e o seu regime foi marcado pela brutalidade e por uma interpretação radical do Islão.

O movimento rebelde iniciou uma ofensiva contra o governo afegão em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e dos seus aliados da NATO, incluindo Portugal.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista, que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.