Forças Armadas guineenses denunciam alegada tentativa de golpe de Estado

O Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses denunciou esta sexta-feira, 31 de outubro, uma alegada tentativa de golpe de Estado que envolve “vários oficiais”, entre os quais o general Daba Na Walna, chefe da escola militar de Cumeré, no norte do país.De acordo com o vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, general Mamadu “Nkrumah” Turé, o general Na Walna, antigo presidente do Tribunal Superior Militar, se encontra detido, desde quarta-feira à noite, “devido ao seu envolvimento no golpe”.Falando em conferência de imprensa no Quartel-General em Bissau, transmitida em direto nas redes sociais, o general Turé apresentou alegados factos que segundo disse confirmam o envolvimento de Daba Na Walna na tentativa de golpe.“Fez uma requisição de armas, viaturas e coletes antibala. Disse que era para dar aos formandos na Escola Militar de Cumeré, afinal era para fazer golpe de Estado”, declarou o vice-chefe das Forças Armadas guineenses.Numa outra comunicação, também transmitida nas redes sociais, o general Fernando da Silva, chefe da divisão de quadros e pessoal das Forças Armadas guineenses, leu um comunicado, em português, no qual denunciou “mais uma tentativa de subversão da ordem constitucional” na Guiné-Bissau “que se prepara para a realização de eleições gerais, que terão lugar no dia 23 de novembro”.“Este triste episódio que conta com o envolvimento de alguns generais e oficiais superiores das nossas Forças Armadas põe em causa a paz e estabilidade tão almejadas para o desenvolvimento socioeconómico e atração de investimentos externos”, referiu o general Fernando da Silva.