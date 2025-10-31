Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Forças Armadas guineenses denunciam alegada tentativa de golpe de Estado
Internacional

Forças Armadas guineenses denunciam alegada tentativa de golpe de Estado

General Na Walna, antigo presidente do Tribunal Superior Militar, encontra-se detido, desde quarta-feira à noite, “devido ao seu envolvimento no golpe”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses denunciou esta sexta-feira, 31 de outubro, uma alegada tentativa de golpe de Estado que envolve “vários oficiais”, entre os quais o general Daba Na Walna, chefe da escola militar de Cumeré, no norte do país.

De acordo com o vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, general Mamadu “Nkrumah” Turé, o general Na Walna, antigo presidente do Tribunal Superior Militar, se encontra detido, desde quarta-feira à noite, “devido ao seu envolvimento no golpe”.

Falando em conferência de imprensa no Quartel-General em Bissau, transmitida em direto nas redes sociais, o general Turé apresentou alegados factos que segundo disse confirmam o envolvimento de Daba Na Walna na tentativa de golpe.

“Fez uma requisição de armas, viaturas e coletes antibala. Disse que era para dar aos formandos na Escola Militar de Cumeré, afinal era para fazer golpe de Estado”, declarou o vice-chefe das Forças Armadas guineenses.

Numa outra comunicação, também transmitida nas redes sociais, o general Fernando da Silva, chefe da divisão de quadros e pessoal das Forças Armadas guineenses, leu um comunicado, em português, no qual denunciou “mais uma tentativa de subversão da ordem constitucional” na Guiné-Bissau “que se prepara para a realização de eleições gerais, que terão lugar no dia 23 de novembro”.

“Este triste episódio que conta com o envolvimento de alguns generais e oficiais superiores das nossas Forças Armadas põe em causa a paz e estabilidade tão almejadas para o desenvolvimento socioeconómico e atração de investimentos externos”, referiu o general Fernando da Silva.

Guiné-Bissau

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt