Explosão num prédio em Madrid faz pelo menos 18 feridos

Uma explosão num edifício no centro de Madrid fez, pelo menos, 18 feridos, um dos quais em estado grave, ao início da tarde desta sexta-feira. Inicialmente, as autoridades espanholas davam conta de seis feridos.

Tudo aconteceu por volta das 13:00 (12:00 em Lisboa) na rua General Paradiñas, no bairro de Salamanca, na capital espanhola. "O prédio está muito afetado e, por enquanto, as causas da explosão são desconhecidas", disseram as autoridades de Madrid, citadas pelo jornal El País.

A área está isolada enquanto decorrem os trabalhos das equipas de emergência.

As causas da explosão não foram ainda apuradas, mas a fuga de gás é uma hipótese avançada.

De acordo com o El País, testemunhas relataram cheiro a gás antes da explosão, estando no local uma equipa de técnicos de gás natural.

Nas imagens que já circulam nas redes sociais é possível ver os efeitos da explosão, não só no edifício, mas também na área envolvente, com vários carros danificados.

Em atualização