"Encontrei paquistaneses em todos os cantos de Portugal. Estão a contribuir silenciosamente para este país"

Chegou a Lisboa a tempo de celebrar 75 anos de relações entre Portugal e o Paquistão. Como descreveria essas relações entre os dois países?O Paquistão e Portugal tradicionalmente desfrutam de relações maravilhosas, não apenas politicamente, mas também em termos de contatos interpessoais. Temos comércio bilateral no valor aproximado de US $ 230 milhões, com enorme potencial de crescimento, mas dou maior ênfase aos contatos interpessoais. Anteriormente, concentrávamo-nos mais nas nossas convergências políticas e nas relações políticas no cenário internacional. Isto é também muito importante, mas agora o novo fenómeno, muito significativo e digno de consideração, é o crescimento da comunidade paquistanesa em geral, e também de estudantes, investigadores e doutorandos paquistaneses em instituições e universidades portuguesas. Encontrei-me com vários presidentes de câmara de cidades de Portugal e o meu tema de interesse sempre foram questões relacionadas com a integração da comunidade neste grande país. Também me reuni com autoridades policiais, e elas disseram-me que os paquistaneses são um povo muito pacífico. Há uns dias, encontrei-me com um comandante da polícia, que me disse que, em certos casos, os imigrantes são as vítimas .E quanto à diversidade da comunidade paquistanesa? Há pessoas que vivem em Portugal há muitos anos, mas também há uma nova comunidade que é social, cultural e profissionalmente diversa.Sim. A primeira vaga da comunidade paquistanesa foi composta por pessoas de origem paquistanesa que estavam em Moçambique, Angola e outros países africanos, mas que depois se estabeleceram em Portugal. A sua ascendência era paquistanesa ou de origem paquistanesa. Porque queriam se casar com muçulmanos, alguns paquistaneses também vieram para cá por meio de casamentos. Desta forma, foram naturalizados e falam português fluentemente. Devido aos laços familiares, falavam as suas próprias línguas em casa. Eram cerca de 5000 até, digamos, o início dos anos 2000. Mas depois de 2015, as coisas mudaram, o cenário internacional mudou. Alguns dos paquistaneses que estavam em países do Médio Oriente — temos uma enorme diáspora em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, cerca de seis milhões de paquistaneses nesses países — queriam oportunidades educacionais para seus filhos. Devido às dificuldades nos sistemas do Médio Oriente, preferiram realocar os seus filhos, meninas e meninos, para um país onde pudessem educá-los. Inicialmente, preferiram o Reino Unido e os Estados Unidos por causa do inglês, depois a Austrália e o Canadá. Mas depois do 11 de Setembro, as coisas mudaram ainda mais e, como sabe, as universidades em alguns países ocidentais são muito caras. Por isso, alguns deles encontraram em Portugal uma boa solução, com propinas bastante razoáveis. Assim, cerca de 400 dessas famílias vieram para cá nos últimos sete ou oito anos. Entrei em contato com elas, e criámos alguns grupos, redes sociais, grupos de WhatsApp e assim por diante. Falo de cerca de 400 mulheres. Mantenho contato. O sustento da família ainda está no Médio Oriente. O chamado chefe da família permanece lá e ganha dinheiro, enviando remessas para Portugal para sustentar a família e enviar os filhos para escolas ou mesmo universidades. Portanto, este é um fenómeno novo que as pessoas geralmente desconhecem. Conheci vários reitores e diretores de universidades portuguesas que também ficaram surpreendidos quando os visitei e verificaram os registos. Por exemplo, na Universidade de Coimbra, se não estou em erro, o vice-reitor disse-me que 83 estudantes paquistaneses estão matriculados. Fiquei muito surpreendido. Depois fui à Universidade do Minho. Todas as universidades tinham cerca de 30 a 40 estudantes paquistaneses. Fui à Madeira e conheci um dos secretários regionais. Disse-me que a mulher era professora e tinha dois alunos paquistaneses na sua aula. Há uma crença enraizada de que os paquistaneses em Portugal são pessoas com baixa escolaridade que trabalham principalmente como motoristas de TVDE. Pode explicar essa diversidade um pouco mais detalhadamente?Sim, dos paquistaneses que vieram nos últimos 10 anos, migrantes económicos, a maioria eram homens em busca de trabalho. Vieram de países europeus, são jovens, mais visíveis como motoristas da Uber e de outras plataformas. E preferem ser motoristas da Uber por certos motivos. Em todo o mundo, a nossa população prefere horários flexíveis e independência. Por esse motivo, e também por algumas razões religiosas , como não quererem servir carne de porco ou vinho, preferem um trabalho que se adapte à sua mentalidade, costumes e tradições. Portanto, de alguma forma, e um pouco por todo o mundo - e já vi trabalhadores paquistaneses em países europeus e nos Estados Unidos - eles preferem empregos que lhes proporcionem espaço para cumprir os seus valores religiosos. Mesmo indo a Nova Iorque, provavelmente encontrará um motorista paquistanês se entrar num táxi. Muitos são paquistaneses. Então, esses motoristas são mais visíveis porque interagem. Mas alguns dos nossos migrantes também vieram como trabalhadores agrícolas. E estes são quase invisíveis porque trabalham em quintas ou vivem nelas. Mas alguns também trabalham em indústrias onde têm alguma especialização, como a indústria do calçado em Guimarães, ou na Guarda, onde existem algumas indústrias diferentes. São pessoas que querem ensinar aos seus filhos a língua e as tradições locais. Além disso, temos uma taxa muito alta de formação em ciência e tecnologia no nosso sistema educacional. Por algumas razões tradicionais, os paquistaneses são muito bons em TI, bem como em ciência e tecnologia. Portanto, essas qualidades são altamente respeitadas aqui na sociedade portuguesa. Depois, as universidades atraem alguns estudantes de doutoramento paquistaneses, ou seja, os próprios estudantes de doutoramento, para virem e fazerem investigação. Recentemente, conheci um professor na Guarda, que me disse que tem um estudante paquistanês que trabalha com robótica. Disse que era um aluno excelente e que fez um trabalho maravilhoso. Portanto, sabe, essas pessoas são menos visíveis. Mas agora, devido ao número crescente desses estudantes vindos do Paquistão, eles são uma parte muito valiosa. E há outra tradição que devo destacar aqui: um estudante paquistanês, que descobre que existe uma barreira linguística, mas que ela pode ser superada em seis meses de esforço, atrai os seus irmãos e irmãs para Portugal, em vez de para outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, que são os locais tradicionalmente preferidos.O crescimento da comunidade também é um desafio para a embaixada, que costumava lidar com uma comunidade muito pequena. Agora, o embaixador precisa lidar com milhares de pessoas. Existe um reforço de meios?Sim, de facto, o número de pessoas que utilizam os serviços consulares cresceu exponencialmente. Há cinco anos, recebíamos de cinco a sete pessoas por dia. Agora, às vezes, recebemos cem pessoas por dia. Portanto, para a embaixada, é um desafio, mas com os nossos próprios ajustes internos, tentamos acolher todos os paquistaneses e ajudá-los. E também desenvolvemos aqui algum tipo de contacto com instituições locais. Contacto com a PSP, por exemplo, porque às vezes somos vítimas, e como é uma comunidade pequena, por isso às vezes sentem-se assediados. É importante sublinhar que em Portugal prevalece o Estado de Direito. Alguns incidentes acontecem porque alguém é exposto como taxista, entregador de pizza ou trabalhador rural. Essas coisas acontecem em todas as sociedades. Como embaixador, estou confiante de que, enquanto sociedade, é muito respeitadora, e as pessoas são bem-vindas. Mas slogans de certos grupos, alguns grupos marginais, ou algumas novas forças políticas que têm uma visão dura dos imigrantes, isso tem repercussões em todo o lado. Nos últimos seis meses, também que há um aumento da criminalidade contra os imigrantes, não só os paquistaneses, mas contra os imigrantes em geral, por exemplo, se eles entregam pizza, não lhes pagam. São crimes menores. Mas isso pode ser muito grave. Assim, o que a embaixada fez foi tentar entrar em contato com nossos trabalhadores e também com as autoridades policiais, e informá-los sobre isso, para que fiquem bem cientes. E o nosso povo fica mais tranquilo. Recentemente, houve uma procissão religiosa em Lisboa, que o nosso povo realizou com a autorização das autoridades. É uma procissão religiosa com a presença de crianças, homens, mulheres, idosos — todos, especialmente os nossos irmãos xiitas. Depois vieram três ou quatro pessoas vieram e tentaram impedi- los. E as pessoas ficaram muito assustadas. Contactaram-me e eu disse: "Não, não se preocupem. Qual foi a reação das autoridades policiais?. Foi muito boa. Eles impediram que aquelas pessoas os atacassem. Então, significa que a lei está do nosso lado." Expliquei isto à comunidade, e eles ficaram satisfeitos. Porque nas redes sociais, estavam a fazer um alarido contra a embaixada: "Meu Deus, a embaixada não está a fazer nada; estamos a ser atacados." Eu disse: "Não, não é um ataque, mas apenas uma ou duas ou três pessoas. Tentaram, mas nem sequer vos atacaram" Portanto, esse é o papel da embaixada agora: dialogar com o nosso povo. É por isso que abrimos as nossas portas. Todos os meses, cerca de 100 pessoas vêm à minha residência ou à embaixada, falamos com elas e explicamos que este é um país muito pacífico, com um povo muito pacífico e afetuoso. E, pelo que vejo, os portugueses são um povo muito afetuoso, tal como nós, tal como os paquistaneses. Às vezes também expressamos as nossas emoções com muita veemência.Uma pergunta sobre a sua experiência pessoal. Para si, Portugal foi uma descoberta?Durante os meus 38 anos de serviço público, 28 dos quais como diplomata, Alá abençoou-me para servir em quase todos os continentes. E enquanto fui embaixador na Argentina, cheguei a ir ao canto mais distante da Terra, perto da Antártida . Também conheci o governador da Antártida. Aliás, já servi em diferentes culturas. A minha primeira experiência foi na Europa. Como estudante, vim estudar em Estrasburgo, França. Durante esse período, visitei alguns países vizinhos. Tenho boas lembranças de Portugal quando criança, porque o meu pai, tendo nascido na Índia Britânica, sempre dizia que nossa história começa com a colonização portuguesa do subcontinente. Sempre disse que vieram por Goa. Portanto, eu tinha recordações de Portugal, mas nunca tinha visitado. Li um ou dois livros escritos por autores portugueses, em inglês. Mas quando cheguei aqui, foi uma grande descoberta, de verdade. As pessoas são extremamente gentis, muito simpáticas. Sabe, elas têm uma conversa franca . E geralmente não têm nenhum preconceito contra nós, paquistaneses. Assim, a nível pessoal, a minha experiência é muito gratificante. E penso que se não estivesse em Portugal, teria havido um vazio enorme na minha vida.Teve a oportunidade de viajar pelo país?De Guimarães ao Algarve, quase todo o lado. Também Porto e Madeira . Vou agora aos Açores. Conheci muitas pessoas e também o país onde vivem. Conheci vários presidentes de câmara, professores universitários e pessoas da sociedade civil para ter uma boa ideia e desenvolver uma boa amizade pelo Paquistão, pelo meu país. E para trocar algumas opiniões. E uma das grandes descobertas é que a minha comunidade está por todo o lado. Encontrei paquistaneses em todos os cantos de Portugal. Eles estão a contribuir silenciosamente para este país. São um número muito reduzido. Mas por vezes são mais visíveis em cidades maiores por causa de sua profissão. Fora isso, são muito poucos. Mas fazemos parte de uma comunidade muçulmana mais vasta e, como parte de uma comunidade muçulmana maior, nas mesquitas e outras atividades sociais, o nosso povo é mito ativo. Assim, tentei conhecer essas pessoas para entender melhor suas vidas. E levo para casa muito boas recordações. E há muito espaço, como já abordámos anteriormente, para desenvolver, consolidar e fomentar ainda mais as relações culturais e interpessoais. Porque, como a minha comunidade está aqui , eles certamente permanecerão aqui. Se forem académicos e doutorados, estabelecer-se-ão em universidades e outros locais. Portanto, há também procura por parte da sociedade civil portuguesa. Convido os portugueses a virem ao meu país. E estamos a pensar estabelecer um centro de língua portuguesa em Islamabad. Talvez, inicialmente, um centro muito pequeno para promover o interesse pela língua, cultura, sociedade e povo portugueses. Estou em contato com algumas das autoridades anfitriãs.