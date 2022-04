Elon Musk lidera a lista da Forbes dos mais ricos do mundo

O multimilionário Elon Musk subiu pela primeira vez ao primeiro lugar dos mais ricos do mundo na lista da Forbes de 2022, com uma fortuna calculada em 219.000 milhões de dólares (quase 200.000 milhões de euros).

Musk ocupava o segundo ligar da lista em 2021, mas este ano lidera o ranking, que tem no segundo lugar o também norte-americano Jeff Bezos, fundador da Amazon com uma fortuna estimada em 171.000 milhões de dólares.

O francês Bernard Arnault (Louis Vuitton, 151.000 milhões de dólares) e os norte-americanos Bill Gates, (fundador da Microsoft, 129.000 milhões de dólares) e Warren Buffet (118.000 milhões de dólares) surgem nos lugares seguintes.

Musk, líder do construtor de veículos elétricos Tesla, é apresentado pela Forbes como o homem que "revolucionou o transporte, tanto terrestre, com a Tesla, como no espaço, com o fabricante de foguetões SpaceX", segundo a agência Efe.

O empresário, nascido na África do Sul e com várias nacionalidades (sul-africana, canadiana e norte-americana) tem sido notícia nos últimos dias por ter adquirido uma participação de 9,2% no Twitter.

Como é habitual, a lista da Forbes 2022 é dominada por homens e norte-americanos, sendo oito dos 10 primeiros lugares ocupados por figuras que correspondem a este perfil. Os outros dois são o francês Bernard Arnault e o indiano Mukesh Ambani, que ocupa o décimo lugar.

A portuguesa Maria Fernanda Amorim ocupa nesta lista a posição 601, com uma fortuna estimada em 4.700 milhões de dólares (cerca de 4.300 milhões de euros).

Maria Fernanda Ramos Oliveira Amorim é viúva do empresário Américo Amorim, que faleceu em julho de 2017,