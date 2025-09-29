Depressão Gabrielle deixa Valência e Catalunha sob aviso vermelho

Depois de Açores e Portugal Continental, a depressão Gabrielle chegou a Espanha, o que obrigou as autoridades regionais a colocar Valência e Catalunha sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte.A Proteção Civil espanhola emitiu alertas à população e avisa que a chuva forte deverá persistir até terça-feira.Na cidade de Valência, uma das mais afetadas no ano passado pela depressão DANA, foram suspensas aulas em todas as escolas e várias atividades desportivas. Em Aldaia, um município da mesma província, algumas ruas ficaram inundadas durante a madrugada desta segunda-feira depois de uma barragem ter ultrapassado o limite de armazenamento..Há registo de estradas cortadas na Comunidade Valenciana, Catalunha e Aragão devido a inundações. As autoridades estão a apostar na prevenção, de forma a evitar que se repita o que aconteceu há um ano, quando as cheias provocadas pela depressão DANA mataram mais de 200 pessoas e causaram milhões de euros em estragos.Já em Tarragona, na Catalunha, as aulas foram suspensas em pelo menos três escolas..O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu no domingo, 28, um comunicado em que afirmava que a depressão pós-tropical Gabrielle já se encontrava em território espanhol.O IPMA acrescentou que a partir desta segunda-feira, dia 29, está prevista uma melhoria do estado do tempo, "com subida gradual de temperatura, em especial da máxima, com o céu a tornar-se pouco nublado ou limpo e diminuição gradual do vento”.