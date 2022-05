Conservadores da CDU ganharam eleições regionais na Alemanha, SPD com derrota pesada

O partido conservador alemão CDU ganhou as eleições regionais alemãs do estado federado da Renânia do Norte-Vestefália, segundo as primeiras projeções anunciadas pelas televisões, que anunciam uma pesada derrota para o partido no Governo, SPD.

O Partido Social Democrata (SPD), do chanceler Olaf Scholz, criticado pela forma como geriu a crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, terá obtido 28% dos votos, contra 35% para os democratas-cristãos da CDU, que lideram a atual coligação regional com os Liberais.

Com 27,7% dos votos, três pontos menos do que nas eleições regionais anteriores, o SPD de Olaf Scholz teve ainda assim uma derrota menos pesada do que há uma semana, nas eleições do pequeno estado federado de Schleswig Holstein, onde caiu para mínimos históricos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto este é para o SPD o pior resultado na região, que é há muitos anos um bastião social-democrata.

Nas eleições de hoje da Renânia do Norte-Vestefália, o mais populoso estado da Alemanha, com 18 milhões de habitantes, os Verdes ficaram em terceiro lugar, com 18%, e são os vencedores "morais" das eleições, aumentando quase 12 pontos percentuais em relação às eleições de 2017 e tornando-se um elemento fundamental para a formação do próximo Governo.

Os até agora aliados da CDU, o Partido da Liberdade (FDP) e a extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) terão conseguido cerca de 5% cada dos votos

A CDU, liderada pelo atual ministro-presidente Hendrik Wüst, parece estar em melhor posição para manter o controlo de uma região conquistada em 2017 por Armin Laschet.

"O resultado destas eleições regionais infelizmente não corresponde ao que tínhamos imaginado", admitiu o líder regional do SPD, Thomas Kutschaty, perante os seus apoiantes em Dusseldorf, reconhecendo um resultado "inferior" às expectativas do partido.

O SPD ainda pode tentar formar uma aliança, como a nível federal, com os Verdes, tendo o secretário-geral do partido, Kevin Kühnert, afirmado já ser a favor de conversações com os Verdes para tentar construir uma coligação, semelhante à que está no poder na Alemanha.