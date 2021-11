Cimeira de Glasgow em tempo extra 

O ministro da Resiliência Climática de Granada, Simon Stiell, já sabia ao que ia e levou consigo o saco-cama. A COP26 deverá terminar neste sábado. Desde a 12.ª conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas que os trabalhos prosseguem para lá da data limite - e as últimas duas já entradas no domingo. A mais recente, a COP25, em Madrid, ficou para a história como um fracasso. E agora? "Há uma velha regra destas conferências: nada está fechado até tudo estar fechado", comenta ao DN o ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes.

Um falhanço irrefutável reside na pegada de carbono. Segundo um relatório de uma empresa citada pelo The Scotsman, a conferência deverá gerar mais de 100 mil toneladas de dióxido de carbono, cerca do dobro da conferência realizada há dois anos. Mas perante as metas globais essa é uma nota de rodapé. O esboço de acordo divulgado de manhã e no qual os negociadores se abalançaram pela noite apelava a uma duplicação nas verbas para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar os impactos das alterações climáticas, e apelava aos estados para reforçarem as metas de redução de emissões até ao próximo ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas encontrar consenso entre 197 estados é, como disse um negociador citado pela BBC, "jogar xadrez em quatro dimensões com esparguete". A Arábia Saudita, noticiava a Sky News, resistia a que o texto sequer mencionasse os combustíveis fósseis como a principal causa das alterações climáticas - e nem por acaso tal nunca foi mencionado num acordo climático global.

O documento em discussão "regista com profundo pesar" que os países mais ricos ainda não cumpriram o acordado - ajuda anual de 100 mil milhões de dólares aos países vulneráveis - e apela para uma duplicação de fundos até 2025 para ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se aos efeitos das alterações climáticas, incluindo condições meteorológicas extremas e a subida do nível do mar.

Outra questão controversa em cima da mesa é a de um "mecanismo de assistência técnica" dos países do hemisfério norte, os que mais contribuíram para as emissões de CO2, numa compensação aos outros países pelos danos causados. Tudo somado, para o ministro do Ambiente português, "há boas condições para se chegar a um acordo. Esta última versão já encerra o mínimo de exigência".

Acordos firmados

Antes de chegar ao último dia oficial de trabalhos, a cimeira produziu alguns acordos, entre o corte nas emissões de metano, no fim da desflorestação, no acordo conjunto sino-americano e no inédito compromisso de Nova Deli. Os líderes de mais de cem países, incluindo Brasil, China, Rússia e Estados Unidos, prometeram acabar com a desflorestação até 2030. O acordo histórico abrange cerca de 85% das florestas do mundo, que são cruciais para absorver o dióxido de carbono e abrandar o ritmo do aquecimento global.

No entanto, como notam as associações ambientalistas, o acordo não é vinculativo e, por outro lado, mesmo que seja cumprido, ao ritmo atual do desmatamento os estragos serão tremendos - soube-se na sexta-feira que a desflorestação na Amazónia atingiu um assustador recorde mensal em outubro. O compromisso inclui ainda o investimento de 12 países e de empresas privadas em 16,6 mil milhões de euros para proteger e restaurar as florestas, incluindo 1,4 mil milhões de euros para os povos indígenas.

Joe Biden discursa sobre o compromisso relativo ao metano. Ao seu lado Ursula von Leyen (UE), Justin Trudeau (Canadá), Moon Jae-in (Coreia do Sul). © EPA/YONHAP

Outro pacto que juntou mais de cem países foi o Compromisso Global de Metano, no qual os signatários concordaram em reduzir as emissões de metano em 30% até ao final da década. A iniciativa deve-se à administração Biden, e foi o próprio presidente dos EUA quem a apresentou em Glasgow. O metano, que tem 86 vezes o poder de aquecimento do dióxido de carbono durante os primeiros 20 anos após a sua chegada à atmosfera, é emitido em grande parte nas fugas de plataformas petrolíferas e de gás, e na agricultura.

Metade dos 30 principais países emissores de metano do mundo assinaram o compromisso, mas três dos principais poluentes ficaram de fora: Rússia, China e Índia. Este último país, pela primeira vez, juntou-se aos estados que se comprometeram a atingir "zero emissões líquidas", estabelecendo o prazo de 2070 para deixar de emitir gases com efeito de estufa. A Índia é um dos maiores consumidores mundiais de carvão, e agora também anunciou que vai diversificar as fontes e energia que provém de fontes renováveis ao ponto de chegar a 2030 com metade de energias renováveis.

Por fim, a surpresa da cimeira: os Estados Unidos e a China, as duas potências que em todos os outros domínios têm assumido uma competição a roçar a inimizade, anunciaram um acordo conjunto para trabalharem em conjunto e redobrarem esforços para reduzirem mais as emissões nesta década. A China, que não assinou o compromisso de redução de 30% das emissões de metano proposta por Biden, comprometeu-se no entanto, e pela primeira vez, a desenvolver um plano para cortar aquele gás. "Os Estados Unidos e a China não têm falta de divergências. Mas em relação ao clima, a cooperação é a única forma de alcançar os objetivos", disse o enviado especial dos EUA, John Kerry.

O acordo, porém, sendo uma inegável vitória diplomática e política, cai facilmente no "blá-blá-blá" a que Boris Johnson tomou emprestado de Greta Thunberg no discurso do início da cimeira: é que não tem metas específicas. A China não se comprometeu com um novo calendário de redução de emissões, nem estabeleceu um limite máximo para o aumento das suas emissões antes de estas começarem a diminuir. E embora a China concordasse em "reduzir gradualmente" o carvão a partir de 2026, não especificou em que quantidade ou durante que período de tempo.

Protagonistas

António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, bem como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, desempenhou o papel de anfitrião e de voz da consciência ao alertar para os riscos de não se tomarem decisões com significado em tempo útil. Depois de na intervenção inicial ter usado uma linguagem incomum - "chega de tratar a natureza como uma latrina" -, na véspera do encerramento o dirigente português criticou as "promessas ocas" dos países que continuam a subsidiar a indústria das energias fósseis ou a construir centrais a carvão.

António Guterres e Alok Sharma. © EPA/ROBERT PERRY

Alok Sharma

O resultado da cimeira deve-se a todas as partes envolvidas, mas a uma em especial, o presidente da COP26. O ex-ministro dos Assuntos Económicos, até há pouco um perfeito desconhecido no palco global, foi uma escolha de recurso de Boris Johnson. Criticado por ter preparado a cimeira com uma grande pegada carbónica e por ter insistido numa cimeira presencial em tempo de pandemia, acabou por recolher elogios pela forma como conduziu os trabalhos, por exemplo do insuspeito governo francês.

John Kerry

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro confundiu há dias o enviado especial para as alterações climáticas dos EUA com o ator Jim Carrey, mas Kerry não foi a Glasgow para protagonizar uma comédia. Se coube a Joe Biden anunciar a meta de redução das emissões de metano em 30% até 2030, a Kerry deve-se, do lado norte-americano, um acordo com a China para que ambos os países mostrem "mais ambição". E na tarde de sexta-feira o ex-secretário de Estado de Obama foi a voz da inquietação ao afirmar que as horas finais da cimeira "não eram para palavras" mas "para ações" - e ainda assim deixou palavras duras para os próprios norte-americanos e a sua política de subvenções: "Estamos a lutar por dinheiro [para os países vulneráveis], mas nos últimos cinco, seis anos, foram investidos 2,5 biliões de dólares em combustíveis fósseis. Esta é a definição de insanidade - estamos lá a alimentar o problema que aqui tentamos resolver."

Xie Zhenhua

Contam os meios de comunicação ocidentais que o experiente negociador chinês em matéria de clima se encontrava já reformado, mas que foi chamado de volta ao cargo no início do ano tendo em conta o seu relacionamento construtivo com John Kerry, em especial no Acordo de Paris de 2015. "Ambos consideramos que o desafio das alterações climáticas é existencial e grave", disse Xie ao anunciar o acordo, ainda que vago, com os EUA para o redobrar de esforços.

Mohammed Nasheed

O antigo presidente das Maldivas e atual líder do Fórum da Vulnerabilidade Climática, que agrupa 48 países, fez finca-pé para que as metas climáticas deixassem de ser atualizadas em quinquénios e passem a ser anuais.

Greta Thunberg

A jovem sueca não esperou pela segunda semana da COP para decretar o seu "fracasso". A líder do governo escocês Nicola Sturgeon disse no final de uma reunião com Thunberg que se sentiu "realmente desconfortável", mas que esse é o papel dos jovens ativistas.

O discurso de Vanessa Nakate ecoou para lá da Escócia. © EPA/ROBERT PERRY

Vanessa Nakate

A ativista ugandesa de 24 anos foi outra das vozes jovens que sobressaíram em Glasgow. O seu discurso foi um dos mais fortes. "Estamos a afogar-nos em promessas. Os compromissos não irão reduzir o CO2. Só uma ação imediata e drástica nos fará recuar do abismo", disse na quinta-feira, quando realçou que a indústria da energia fóssil tinha a maior delegação.

David Attenborough

No início dos trabalhos, o naturalista de 95 anos fez um apelo emotivo para que os delegados de todo o mundo trabalhassem em conjunto para "transformar esta tragédia em triunfo".

Painel Científico da Amazónia

A maior floresta tropical do mundo está em perigo. Se as taxas de desflorestação, degradação do solo e queimadas registadas nos últimos anos se mantiverem a Amazónia entrará num ponto de não retorno, e será transformada numa região quase deserta, alerta o Painel Científico da Amazónia, que engloba 200 especialistas.

Barack Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos foi uma das estrelas de Glasgow. No discurso de segunda-feira, Barack Obama apelou para os jovens permanecerem "zangados" no que respeita à crise climática.

Leonardo Di Caprio

Um documentário sobre as alterações climáticas e baseado nos incêndios de Pedrógão Grande, produzido pelo ator norte-americano de 46 anos, foi exibido à margem da COP26. Di Caprio, que tem apoiado associações ambientalistas com generosas doações, não faltou à cimeira, na qual conseguiu assistir à sessão em que participou Joe Biden, ao contrário de muitos delegados.

Bill Gates

O fundador da Microsoft apelou para uma revolução industrial verde, ao mesmo tempo que mostrou algum pessimismo. Disse ter dúvidas de que se consiga limitar o aquecimento global em 1,5 º C. "A humanidade nunca fez algo tão difícil."

Vladimir Putin

O presidente dos Estados Unidos disse que foi um "grande erro" os líderes da Rússia e da China não terem viajado até à Escócia. Mas Vladimir Putin e Xi Jinping optaram pela ausência e não deram qualquer explicação, embora possa ser visto à luz das relações com o Ocidente.

Xi Jinping

O presidente chinês vive um momento de glória interna, com a aprovação de uma resolução histórica que o eleva a um estatuto ao nível de Mao Tsé-tung, pelo que se compreende a delegação no negociador Xie Zhenhua.

Jair Bolsonaro

O presidente do Brasil viajou para a Europa, mas ficou-se por Itália, onde participou no G20. No entanto, apesar da ausência do chefe de Estado, a delegação brasileira procurou ter um papel mais construtivo e o país foi um dos signatários do compromisso para pôr fim à desflorestação até 2030.

cesar.avo@dn.pt