A pergunta "o que têm em comum Floriano Peixoto, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Café Filho, João Goulart, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer?" oferece duas respostas possíveis. A primeira é: foram todos presidentes do Brasil. A segunda é: os oito começaram por ser vice-presidentes que, por um motivo ou outro, assumiram a presidência. Dos 36 presidentes brasileiros desde a implantação da República, em 1889, mais de um quinto começou como número dois. Por isso, os candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 dedicam tanto cuidado à escolha do vice.

Se nos restringirmos à Nova República, período de 1985 aos dias de hoje, José Sarney assumiu a chefia de estado por morte, antes da tomada de posse, do indiretamente eleito, Tancredo Neves. Itamar Franco herdou o cargo do destituído Collor de Mello. E, num momento que ainda marca a atualidade da política brasileira, Michel Temer conspirou pela queda de Dilma Rousseff, no último governo do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2016.