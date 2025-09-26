Chefe de uma organização criminosa morto em operação policial no Rio de Janeiro

O narcotraficante Edmilson Marques de Oliveira, conhecido como “Cria”, apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP), uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro, morreu esta sexta-feira, 26 de setembro, numa operação policial numa favela da cidade, segundo a polícia.O líder do TCP foi a única vítima da ação, que resultou ainda na detenção de dois alegados traficantes e na apreensão de um fuzil e de uma pistola, indicou a Polícia Civil.Durante o intenso tiroteio registado na operação, uma funcionária do Hospital Federal de Bonsucesso ficou ferida sem gravidade, atingida por estilhaços de uma bala perdida quando chegava ao centro médico para trabalhar.A operação ocorreu na Vila do João, uma das 16 favelas que compõem o Complexo da Maré, considerado um dos principais pontos de entrada de droga no Rio de Janeiro, situado na confluência de três importantes vias rápidas e junto à baía de Guanabara.Uma investigação da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro identificou “Cria” como um dos cinco homens armados responsáveis pelo assassínio a tiro de dois polícias no dia 11 de junho, também na Vila do João.De acordo com a Polícia Civil, o grupo liderado por “Cria” preparava-se para tentar reconquistar o Morro dos Macacos, favela que há dois meses foi invadida por uma fação rival, o Comando Vermelho, que expulsou o TCP.Os polícias foram recebidos a tiro pelo grupo que se encontrava na Vila do João, desencadeando um confronto que obrigou as autoridades a interromper durante cerca de meia hora o tráfego de veículos na Linha Amarela, uma das principais vias rápidas da cidade e que atravessa esta favela.