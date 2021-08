Caos em Cabul. Pelo menos cinco mortos no aeroporto

Está instalado o caos no aeroporto de Cabul, após a entrada das forças talibãs na capital afegã, no domingo. Centenas pretendem abandonar o país, dirigindo-se para o aeroporto, onde tentam forçar a entrada nos aviões. A Reuters avança que, pelo menos, cinco pessoas morreram e que militares norte-americanos dispararam tiros para o ar para dispersar as multidões que tentam, em desespero, fugir do país.

"A multidão estava fora de controlo", disse um oficial norte-americano à Reuters. Os disparos foram feitos "apenas para acalmar o caos", justificou.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR - Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY - Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Airport in #Kabul... Listen .. #kabulairport #Afghanistan pic.twitter.com/0hsDWNqOFS - Natalie Amiri (@NatalieAmiri) August 16, 2021

De acordo com uma testemunha, foram vistos corpos de cinco pessoas a serem levadas para um veículo, não sendo clara a causa da morte.

"Temos medo de viver nesta cidade", disse à AFP um antigo soldado, de 25 anos, enquanto estava numa das pistas do aeroporto de Cabul, que está encerrado a ligações comerciais.

A entrada das forças talibãs na capital afegã, depois de o presidente Ashraf Ghani ter abandonado o Afeganistão pôs fim a uma campanha militar de duas décadas em que os Estados Unidos e aliados, incluindo Portugal, tentaram transformar o país, sem êxito.

As forças de segurança afegãs, treinadas pelos militares estrangeiros, colapsaram antes da entrada dos talibãs na cidade de Cabul.

Os EUA enviaram cerca de seis mil soldados para o aeroporto internacional de modo a garantir a retirada em segurança do pessoal da embaixada norte-americana, bem como os afegãos que trabalharam como intérpretes ou em outras funções de apoio.

Massouma Tajik, 22 anos, programadora informática descreve "cenas de pânico" no aeroporto onde se encontra, entre centenas de pessoas que tentaram embarcar num avião para o exterior.

A programadora informática, citada pela Associated Press, disse que após seis horas no aeroporto ouviu disparos quando "uma multidão de homens e mulheres" tentavam entrar num avião.

Bandeira dos EUA retirada na embaixada em Cabul

Os militares norte-americanos dispararam granadas de gás lacrimogéneo e fizeram disparos na tentativa de afastar os civis do avião.

A embaixada dos Estados Unidos foi evacuada e a bandeira arreada tendo os diplomatas norte-americanos sido conduzidos para o aeroporto.

Outros países ocidentais também encerraram as respetivas missões diplomáticas e estão retirar os funcionários e os trabalhadores contratados localmente.

More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ - Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Alemanha e França enviam voos militares para repatriamento

A Alemanha e a França vão enviar para o Afeganistão voos militares para retirarem os respetivos cidadãos nacionais, sobretudo funcionários diplomáticos.

A primeira ligação aérea para retirada de cidadãos franceses organizada pelo executivo de Paris deve ocorrer até ao fim desta segunda-feira, disse a ministra das Forças Armadas, Florence Parly.

A rotação de voos vai efetuar-se entre uma base francesa nos Emirados Árabes Unidos e a capital do Afeganistão dominada pelas forças talibãs desde domingo.

De acordo com a ministra vão ser repatriados "algumas dezenas de franceses" assim como vão ser retirados do Afeganistão "pessoas que se encontram" sob a proteção de Paris.

A Alemanha enviou hoje para Cabul o primeiro aparelho de transporte (A400M) da Força Aérea para retirar do Afeganistão pessoal da embaixada de Berlim, cidadãos alemães e trabalhadores afegãos contratados localmente.

No domingo, partiu da capital afegã um aparelho norte-americanos, com 40 cidadãos alemães a bordo e que já se encontra no Qatar, de acordo com a televisão ARD.

Vários elementos da embaixada da Alemanha ainda se encontram no terminal militar do aeroporto de Cabul, protegidos por soldados dos Estados Unidos, disse no domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas.

A primeira fase é estabelecer uma "ponte aérea" entre o Afeganistão e o Uzbequistão sendo que as pessoas que vão ser retiradas pelas autoridades alemãs devem seguir mais tarde para a Alemanha.

No domingo, a chanceler Angela Merkel, numa reunião por vídeo conferência com os grupos parlamentares da Câmara Baixa do Parlamento alemão, informou sobre a situação no Afeganistão.

A Alemanha retirou no passado mês de junho as tropas que mantinha no Afeganistão e que constituíam o segundo contingente internacional no país, depois dos Estados Unidos.

O quartel-general das Forças Armadas alemãs encontrava-se em Mazar-i-Sharif, norte do país, tomada pelos talibãs durante o fim de semana.

As autoridades aéreo portuárias na capital do país comunicaram que "não há voos" comerciais a partir do no Aeroporto Internacional para "evitar pilhagens".

"Por favor não se dirijam para o aeroporto", disseram responsáveis do aeroporto numa mensagem transmitida aos jornalistas em Cabul.

Embaixador da Rússia reúne-se com os talibãs na terça-feira

A Rússia, entretanto, fez saber, que o seu embaixador no Afeganistão vai encontrar-se esta terça-feira com os representantes dos talibãs em Cabul e que irá decidir se reconhece ou não as autoridades que estão agora no poder no Afeganistão.

"O nosso embaixador está em contacto com a liderança dos talibãs e amanhã vai encontrar-se com o coordenador de segurança", disse, esta segunda-feira, Zamir Kabulov, funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à estação de rádio Ekho Moskvy. Este responsável afirmou que as conversações entre o embaixador de Moscovo, Dmitry Zhirnov, e os talibãs vão concentrar-se na segurança da embaixada russa na capital afegã.

No domingo, Kabulov disse que a Rússia não tinha planos de evacuar a sua embaixada - embora esta segunda-feira tenha dito que "parte" da sua equipa seria retirada do local.

Moscovo irá decidir se vai reconhecer o novo governo afegão com base "na conduta das novas autoridades", indica a AFP.

"Há combatentes talibãs em cada rua e nos cruzamentos da cidade"

Na cidade de Cabul, a maior parte dos habitantes mantêm-se dentro de casa mas há relatos sobre pilhagens levadas a cabo por homens armados.

As forças talibãs libertaram milhares de prisioneiros que se encontravam em várias prisões do país durante a ofensiva que decorreu durante as últimas semanas.

Combatentes talibãs foram destacados para as maiores artérias da cidade e para junto dos cruzamentos no centro da cidade, de acordo com os vídeos que foram divulgados nas últimas horas.

"Há combatentes talibãs em cada rua e nos cruzamentos da cidade", disse à Associated Press, Shah Molhmmad, um jardineiro de 55 anos, referindo que há menos trânsito de veículos automóveis e motociclos nas ruas da capital.

Suhail Shaheen, um porta-voz talibã disse através do Twitter que "os combatentes têm ordens para não entrarem nas casas dos civis e para protegerem a vida, a propriedade e a honra".

The Islamic Emirate has ordered its Mujahideen and once again instructs them that no one is allowed to enter anyone's house without permission. Life, property and honor of none shall be harmed but must be protected by the Mujahedeen. - Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021

O mesmo porta-voz disse também que as forças se vão manter fora do bairro onde estão situadas as embaixadas, onde se encontra o complexo norte-americano para "evitarem a confusão e problemas".

No mesmo bairro encontram-se as residências dos "senhores da guerra" afegãos que se refugiaram em Cabul nas últimas semanas em fuga da ofensiva talibã.

O Afeganistão foi controlado pelos talibãs entre 1996 e 2001 impondo a "Lei Islâmica": as mulheres foram obrigadas a confinamento em casa e as pessoas acusadas de crimes foram amputadas ou executadas na praça pública.

Os talibãs protegeram Osama bin Laden, líder da Al Qaeda, nos anos que se seguiram ao ataque a Nova Iorque, em 2001.

Calcula-se que atualmente vivem na cidade de Cabul cinco milhões de pessoas.

Com Lusa e AFP