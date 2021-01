A pandemia de covid-19 não é a única preocupação do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, cuja coligação de centro-esquerda está em risco por causa de um dos parceiros: o ex-chefe de governo Matteo Renzi. Tendo como pano de fundo o destino dos 209 mil milhões de euros do plano de recuperação europeu, o líder do Itália Viva acusa o antigo professor de Direito que está à frente dos destinos do país desde 2018 de querer concentrar ainda mais poder.

Conte já refez as contas ao plano de recuperação italiano - destina, por exemplo, 18 mil milhões de euros ao reforço do sistema de saúde, em vez dos nove mil milhões originalmente previstos, a parcela destinada aos investimentos sobe para 70% e a dos incentivos cai para 2% - e ainda está aberto a negociações.