Boris e Carrie casam-se numa cerimónia sem aviso prévio

O primeiro-ministro Boris Johnson casou-se este sábado com Carrie Symonds na Catedral de Westminster, em Londres, noticiam os media britânicos. A cerimónia foi preparada secretamente e apenas acessível a 30 convidados: família e amigos próximos.

Havia rumores de que o primeiro-ministro britânico iria oficializar a união com Carrie no verão, e também de que os amigos e família receberam convites para reservar determinada data em julho de 2022. Afinal, a cerimónia religiosa realizou-se na tarde deste sábado. E os poucos convidados - o que também tem a ver com as restrições impostas pela pandemia - não terão sido informados para o que iam.

A Sky News avança que o casamento foi, entretanto, confirmado pelo porta-voz do número 10 de Downing Street. "O primeiro-ministro e a senhora Symonds casaram-se ontem à tarde numa pequena cerimónia na Catedral de Westminster", referiu. E anunciou: "O casal vai comemorar o casamento com a família e amigos no próximo verão."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Boris Johnson e Carrie Symonds libertaram entretanto uma fotografia da cerimónia.

Este é o terceiro casamento de Boris Johnson, de 56 anos. Vive com Carrie Symonds, de 35, desde 2019, com quem tem um filho de um ano de idade, Wilfred.

O jornal The Sun revela que a cerimónia foi realizada pelo padre Daniel Humphreys, que tinha batizado Wilfred no ano passado. Pouco depois das 13:30, os funcionários da Catedral de Westminster pediram aos visitantes que saíssem. Meia hora depois, uma limusine parou na praça em frente à porta oeste principal da catedral de onde saiu a noiva. Symonds usava um vestido comprido branco, sem véu.

Entre os convidados, estava o pai de Johnson, Stanley, também o pequeno Wilfred.

Ainda o casamento não tinha sido confirmado oficialmente e já os dirigentes políticos felicitavam o casal. Entre estes, a secretária de Trabalho e Pensões Therese Coffey, que twittou: "Parabéns Boris Johnson e Carrie Symonds pelo casamento." Foi, também através do Twitter que a primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, lhes deu "muitos parabéns" .