Protesto contra Bolsonaro em Brasília.
Protesto contra Bolsonaro em Brasília.EPA/SEBASTIAO MOREIRA
Bolsonaro condenado por todos os crimes

Com voto da juíza Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal chega a maioria para condenar o ex-presidente. So falta votar um juiz. Sexta-feira, 12, é decidida a dosimetria da pena.
João Almeida Moreira
