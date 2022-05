Na última quarta-feira, Abraham Weintraub lançou nas redes sociais a imagem de uma bíblia com uma pistola dentro. Era uma provocação a Milton Ribeiro, pastor evangélico que disparou, inadvertidamente, segundo o próprio, uma arma de fogo no aeroporto de Brasília. Weintraub foi ministro da Educação de Jair Bolsonaro. Ribeiro também. A tensão entre os dois é só o último episódio dos conflitos entre as quatro (ou mais) fações do bolsonarismo, já chamado de "bolsocanibalismo".

Weintraub pertence, como os também ex-ministros Ricardo Salles (Ambiente) ou Ernesto Araújo (Relações Exteriores) à ala programática - os detratores chamam-lhe "ala psiquiátrica" - dos apoiantes de Bolsonaro, composta por antigos alunos do excêntrico Olavo de Carvalho, guru da extrema-direita do Brasil falecido no início do ano. Ele caiu do Ministério da Educação em 2020 por ter insultado os juízes do Supremo Tribunal Federal.