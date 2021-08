Biden diz que evacuação de Cabul está entre as mais "difíceis" da história

Mães desesperadas entregam bebés a soldados no aeroporto de Cabul

Aviões deixam Cabul com lugares vazios devido ao caos no aeroporto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta sexta-feira que não poderia garantir o resultado final da evacuação de emergência do aeroporto de Cabul, chamando-a de uma das operações de transporte aéreo mais "difíceis" de todos os tempos.

"Esta missão de retirada é perigosa. Implica riscos para nossas forças armadas e acontece em circunstâncias difíceis. Não posso prometer qual será o resultado final ou que será sem risco de perdas", disse Biden, num discurso transmitido pela televisão na Casa Branca.

O presidente norte-americano disse que as forças dos Estados Unidos transportaram 13 mil pessoas para fora do Afeganistão desde 14 de agosto e 18 mil desde julho, com mais milhares evacuadas em voos fretados por privados e "facilitados pelo governo dos EUA".

Biden salientou também que não viu os aliados dos Estados Unidos questionarem a credibilidade dos norte-americanos sobre a decisão de se retirarem do Afeganistão quando os talibãs assumiram o controlo do país, referindo que os EUA estavam em "coordenação operacional próxima com a NATO" na operação de evacuação em Cabul.

em atualização