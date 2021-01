Biden acusa Trump de ter desencadeado um dos dias "mais sombrios" da história

© EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou esta quinta-feira Donald Trump de ter desencadeado na quarta-feira "um ataque sem precedentes à democracia", considerando ter-se tratado de um dos dias mais "sombrios da história do país.

"Ontem foi um dos dias mais sombrios da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos", afirmou Joe Biden numa declaração ao país, um dia depois dos protestos que ocorreram no Capitólio, na cidade de Washington.

O Presidente cessante Donald Trump é acusado de ter sido o mentor da iniciativa que levou um grupo dos seus apoiantes a entrar em confronto com as autoridades, invadindo o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos quatro pessoas morreram na invasão do Capitólio, anunciou a polícia, que deu conta de que tanto as forças de segurança, como os apoiantes de Trump utilizaram substâncias químicas durante a ocupação do edifício.

Biden acusou ainda as autoridades policiais da capital de tratar os manifestantes pró-Trump de forma mais permissiva do que os manifestantes anti-racismo que foram dispersos à força pela polícia em Washington no ano passado.

"Ninguém me pode dizer que se fosse um grupo de Black Lives Matter a protestar ontem ... eles não teriam sido tratados de maneira muito, muito diferente do que a multidão de bandidos que invadiram o Capitólio", disse Biden. "Todos nós sabemos que isso é verdade e é inaceitável."

Pelosi quer destituição imediata de Trump

As declarações de Biden surgiram quase em simultâneo com o pedido da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, para a "destituição imediata" de Trump, descrevendo-o como "uma pessoa muito perigosa que não deveria continuar no cargo". "Esta é uma urgência da maior importância", disse a democrata, exortando o vice-presidente Mike Pence e o gabinete de Trump a invocar a 25.ª Emenda da Constituição para a destituição do presidente.

Ainda ao fim da tarde desta quinta-feira (7) o gabinete de Trump conheceu a primeira demissão: a da secretária dos Transportes, Elaine Chao, mulher do líder republicano do Senado, Mitch McConnel.

Chao disse que a invasão ao Capitólio foi "um evento traumático, totalmente evitável, já que apoiantes do presidente invadiram o edifício depois de um protesto que ele convocou". "Isso perturbou-me de tal forma que não posso ignorar", declarou num comunicado a anunciar a sua saída.