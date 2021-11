Avião de Marília Mendonça embateu em cabo e caiu a 2 km do destino

Além de Marília, perderam também a vida no acidente os restantes ocupantes da aeronave: o seu produtor, o seu tio, o piloto e o co-piloto do avião, que tinha capacidade para seis passageiros.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais, o avião que transportava a cantora brasileira atingiu o cabo de uma torre de distribuição da empresa, em Piedade de Caratinga, noticiou o site G1.

Já a Polícia Militar avançou que o bimotor King Air da Beech Aircraft caiu numa cachoeira situada apenas a dois quilómetros da pista onde iria aterrar.

© Mauricio FIDALGO / O Globo TV / AFP

As primeiras informações relatadas por pilotos que sobrevoaram o local perto do momento do acidente, e também por testemunhas oculares, foi de que a aeronave em que seguia Marília Mendonça terá rasgado fios de alta tensão ligados a uma torre próxima do local, escreveu este sábado o G1.

100 mil esperados no velório

O velório de Marília Mendonça e do seu tio, Abicieli Silveira Dias, terá lugar ainda este sábado no Ginásio Goiánia Arena, de acordo com informações dadas pela assessoria da cantora.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já declarou que são esperadas mais de 100 mil pessoas no local.

Haverá um cortejo entre o local do velório e o Cemitério Parque Memorial, também em Goiánia, mas o funeral será reservado apenas à família.

Bolsonaro e Lula lamentam morte

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou esta sexta-feira que o "país inteiro" recebeu "em choque" a notícia da morte da cantora Marília Mendonça, a quem qualificou como "uma das maiores artistas da sua geração".

"O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas da sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

O ex-presidente do Brasil Lula da Silva foi outra das principais figuras políticas do país a lamentar a morte da cantora e compositora.

"Nossos sentimentos aos familiares e milhões de fãs da música, do carisma e da irreverência da cantora Marília Mendonça. Que Deus dê forças e conforte o coração de todos que perderam um ente querido nesse trágico acidente", escreveu Lula no Twitter, tendo cancelado uma entrevista que tinha programada para a noite de hoje devido ao acontecimento trágico.