Avião da Southwest Airlines estreou segunda barreira de proteção da cabine dos pilotos (com vídeo)

Esta era uma exigência dos sindicatos dos pilotos dos Estados Unidos desde os atentados do 11 de setembro.
A companhia aérea Southwest Airlines estreou esta sexta-feira, 29 de agosto, o primeiro voo com uma segunda barreira de proteção dos pilotos, que tem como objetivo dar maior proteção contra intrusões na cabine.

A estreia do Boeing 737 MAX 8 foi no voo entre Phoenix e Denver, nos Estados Unidos.

Este tipo de barreiras era um desejo dos sindicatos de pilotos desde os ataques de 11 de setembro de 2001, considerando-as cruciais para a segurança na aviação.

Este voo marca o início da implementação deste novo recurso de segurança das companhias aéreas comerciais dos EUA durante os próximos anos.

A agência Reuters cita fontes da Boeing e da Airbus que indicam que nos próximos dias começarão a entregar aviões com este tipo de barreiras, aproveitando que na passada segunda-feira entrou em vigor a legislação que as regulamenta. Além disso, a maior parte das companhias aéreas já fez saber que pretende adotar esta inovação nos seus aviões.

