Avião da Southwest Airlines estreou segunda barreira de proteção da cabine dos pilotos (com vídeo)

A companhia aérea Southwest Airlines estreou esta sexta-feira, 29 de agosto, o primeiro voo com uma segunda barreira de proteção dos pilotos, que tem como objetivo dar maior proteção contra intrusões na cabine.A estreia do Boeing 737 MAX 8 foi no voo entre Phoenix e Denver, nos Estados Unidos.Este tipo de barreiras era um desejo dos sindicatos de pilotos desde os ataques de 11 de setembro de 2001, considerando-as cruciais para a segurança na aviação.Este voo marca o início da implementação deste novo recurso de segurança das companhias aéreas comerciais dos EUA durante os próximos anos.A agência Reuters cita fontes da Boeing e da Airbus que indicam que nos próximos dias começarão a entregar aviões com este tipo de barreiras, aproveitando que na passada segunda-feira entrou em vigor a legislação que as regulamenta. Além disso, a maior parte das companhias aéreas já fez saber que pretende adotar esta inovação nos seus aviões.