Apoiantes de Trump invadem Capitólio em protesto

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA, no Congresso em Washington, teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados por manifestantes pró-Trump no Capitólio.

Enquanto os representantes e senadores discutiam a objeção levantada por um grupo de republicanos à contagem dos votos no Arizona, no início da sessão de ratificação dos resultados eleitorais, apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, entraram no Capitólio, obrigando à suspensão da sessão.

Milhares de manifestantes tinham reunido esta quarta-feira em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.

Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.

Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício.

Minutos depois, agentes de segurança começaram a evacuar escritórios do Capitólio, por razões de segurança e, de seguida, aconselharam a suspensão dos trabalhos na Câmara de Representantes e no Senado.

Os trabalhos de discussão da contagem de votos eleitorais ficaram assim, para já suspensos, enquanto canais televisivos transmitem imagens de distúrbios nas escadas do Capitólio.

Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.

Entretanto, Donald Trump pediu para que os seus apoiantes se manifestem de forma pacífica e que apoiem a polícia. "Por favor, apoiem a nossa Polícia e Polícia do Capitólio. Eles estão verdadeiramente do lado do nosso país. Sejam pacíficos!", tweetou.

Mais tarde, reforçou o pedido. "Peço a todos no Capitólio dos EUA que permaneçam pacíficos. Sem violência! Lembrem-se, NÓS somos o Partido da Lei e da Ordem - respeitem a Lei e os nossos fantásticos homens e mulheres de azul", escreveu Trump na rede social Twitter, numa referência aos agentes das forças de segurança.

Mayor de Washington decreta recolher obrigatório

A presidente da Câmara de Washington D.C. ordenou recolher obrigatório e o Capitólio fechou as portas, depois de manifestantes pró-Trump terem invadido o Congresso dos EUA.

A polícia do Capitólio pediu ajuda a outras forças policiais, para lidar com os milhares de manifestantes pró-Trump que se juntaram em frente ao Capitólio, forçando a entrada no Congresso e obrigando à interrupção dos trabalhos de contagem de votos do Colégio Eleitoral, para validar a eleição do democrata Joe Biden.

A presidente da Câmara de Washington ordenou o recolher obrigatório a partir das 18.00 (23.00 em Lisboa), para ajudar no esforço das forças de segurança para conter os milhares de manifestantes que se concentraram no Capitólio.

As forças de segurança deram máscaras antigás aos legisladores que estavam em trabalho e começaram a evacuar a Câmara de Representantes e o Senado, tentando também retirar das instalações o vice-presidente, Mike Pence, que liderava a sessão de contagem de votos.

Um embrulho suspeito foi também retirado da área do capitólio, segundo as autoridades.

Os confrontos entre manifestantes e a polícia do Capitólio obrigou à chamada de várias forças de segurança, incluindo o serviço secreto, por causa da presença de Mike Pence.

Trump e Pence em rota de colisão

O Presidente cessante dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou esta quarta-feira o seu vice-Presidente, Mike Pence, considerando que "não teve coragem para fazer o que deveria ser feito" para proteger o seu país.

"Mike Pence não teve coragem para fazer o que deveria ser feito para proteger o nosso país e a nossa Constituição, de dar aos estados a oportunidade de certificar um conjunto corrigido de factos, e não os fraudulentos ou imprecisos que lhes tinham sido pedidos antes para certificarem", escreveu Trump na rede social Twitter.

No tweet, sinalizado pelo Twitter, que indica que "esta alegação de fraude eleitoral é contestada", o chefe de Estado norte-americano aponta que "os EUA exigem a verdade".

Em causa está uma recente declaração de Pence, divulgada minutos antes de este começar a presidir a sessão conjunta do Congresso para a contagem dos votos presidenciais de 03 de novembro.

Na declaração, o vice-Presidente norte-americano refere que o seu juramento de "apoiar e defender a Constituição" o impede de "reivindicar autoridade unilateral para determinar quais os votos eleitorais que devem ser contados e quais os que não devem".

Nos últimos dias, Trump tem pressionado Pence e esta quinta-feira, a duas semanas da tomada de posse do democrata Joe Biden, a 20 deste mês, o Presidente cessante dos Estados Unidos voltou a fazê-lo, indicando ter falado com o vice-Presidente antes da sessão conjunta no Congresso para que "faça a coisa certa".

Trump pressionou Pence para que não permita que o Congresso ratifique os resultados eleitorais, tirando partido da sua função, por inerência do cargo, de presidente do Senado.

em atualização