Antuérpia. Bombeiros retiram dos escombros "segunda vítima mortal" 

Durante a madrugada, os bombeiros de Antuérpia localizaram "uma segunda vítima" da derrocada de um prédio em construção, aparentemente causada por fortes rajadas de vento.

A vítima foi localizada "cerca das seis da manhã", tendo sido "entretanto extraída do meio dos escombros, infelizmente já sem vida", relatou ao DN, o porta-voz dos Bombeiros, Jasmien O, acrescentando que "a esta hora não têm informação sobre a identidade das duas vítimas".

"Em consulta com o Ministério Público, as nacionalidades das vítimas serão comunicadas posteriormente", informou o porta-voz, sem confirmar, portanto, se se tratam de operários de nacionalidade portuguesa.

Ontem durante a tarde, após a derrocada, circulou a informação de três vitimas mortais, funcionários de uma empresa de construção da Flandres, que na altura estavam a instalar os andaimes, para a renovação das fachadas de uma escola básica.

Foram surpreendidos por uma rajada de vento forte, que fez desabar o parte do edifício, arrastando os andaimes e vários trabalhadores, que ficaram no meio do emaranhado de ferros e placas de madeira, e escombros do edifício.

A informação sobre a morte de três portugueses foi comunicada oficialmente às autoridades portuguesas, através de fontes oficiais belgas. Ao que ao DN apurou, foi comunicada aos serviços consulares portugueses, com detalhes da nacionalidade, dos nomes dos operários, e até da localidade de onde vieram em Portugal, pelo ministério do Interior.

Mas, equipas de busca no terreno mantêm reservas sobre essa informação, e garantem que a nacionalidade das vítimas ainda está por apurar, sendo comunicada posteriormente.

No local estão, desde sexta-feira, dezenas de elementos de equipas de busca e salvamento, bombeiros, coordenadores da proteção civil local, e operadores de escavadoras, a trabalhar na remoção de escombros.

Procuram ainda quatro desaparecidos que se presume que estejam no meio da amálgama de ferro retorcido, placas de madeira, e pedaços de betão. Ao início da madrugada, as equipas no local pararam toda a maquinaria, para, com silêncio, tentar, encontrar sinais sonoros de vida.

Foi seguido um protocolo de vários pedidos de resposta, durante vários minutos, mas todos ficaram sem qualquer resposta. "Podemos dizer que não obtivemos resposta às nossa chamadas de voz e de silvos sonoros, mas não podemos dizer que as cinco pessoas tenham morrido", afirmou cautelosamente, outra porta-voz dos bombeiros, Marie De Clercq, admitindo que a ausência de sinais de vida se pudesse dever a um "estado de inconsciência".

"Os nossos trabalhos são para encontrar sobreviventes", disse De Clercq ao DN, solicitando que a referência a estas pessoas seja como "soterradas", enquanto as buscas ainda decorrem, no pressuposto de que ainda estejam com vida.