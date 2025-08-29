Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fila em Khan Yunis para conseguir água potável.
Fila em Khan Yunis para conseguir água potável.EPA/HAITHAM IMAD
Internacional

Alto comissário para os Direitos Humanos da ONU sob pressão interna para falar de “genocídio” em Gaza

Centenas de funcionários da agência escreveram uma carta a Volker Türk a defender que a guerra no enclave palestiniano cumpre os critérios, algo que Israel nega.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
ONU
Gaza
direitos humanos
Genocídio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt