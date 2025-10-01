Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O chanceler alemão, Friedrich Merz
O chanceler alemão, Friedrich MerzEPA/CLEMENS BILAN
Internacional

Alemanha confirmou venda de bens militares a Israel apesar de suspensão

Governo alemão volta a autorizar uma venda de armas a Israel, no valor de 2,46 milhões de euros, apesar de manter a suspensão parcial das exportações de material bélico.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O governo da Alemanha voltou a autorizar uma venda de armas a Israel - no valor de 2,46 milhões de euros - apesar de manter a suspensão parcial das exportações de material bélico.

O Ministério da Economia de Berlim referiu-se a "outros bens militares" quando questionado esta quarta-feira, 1 de outubro, por Lea Reisner, deputada do partido de esquerda alemão Die Linke.

A deputada referiu-se a uma série de autorizações de venda concedidas entre os dias 13 e 22 de setembro, depois de o governo de Berlim ter suspendido as transações de armas com Israel.

No dia 08 de agosto, o chanceler alemão Friedrich Merz ordenou a suspensão temporária das exportações de equipamento militar porque poderia ser utilizado na ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, alterando a política do anterior do governo de Berlim sobre o assunto.

Entre 01 de janeiro e 08 de agosto, as autoridades alemãs autorizaram as exportações no valor de 250 milhões de euros, embora os dados publicados pelo Governo não detalhem a natureza exata dos "bens militares" vendidos a Israel.

Israel
Médio Oriente
Alemanha

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt