Alemanha confirmou venda de bens militares a Israel apesar de suspensão

O governo da Alemanha voltou a autorizar uma venda de armas a Israel - no valor de 2,46 milhões de euros - apesar de manter a suspensão parcial das exportações de material bélico. O Ministério da Economia de Berlim referiu-se a "outros bens militares" quando questionado esta quarta-feira, 1 de outubro, por Lea Reisner, deputada do partido de esquerda alemão Die Linke.A deputada referiu-se a uma série de autorizações de venda concedidas entre os dias 13 e 22 de setembro, depois de o governo de Berlim ter suspendido as transações de armas com Israel.No dia 08 de agosto, o chanceler alemão Friedrich Merz ordenou a suspensão temporária das exportações de equipamento militar porque poderia ser utilizado na ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, alterando a política do anterior do governo de Berlim sobre o assunto.Entre 01 de janeiro e 08 de agosto, as autoridades alemãs autorizaram as exportações no valor de 250 milhões de euros, embora os dados publicados pelo Governo não detalhem a natureza exata dos "bens militares" vendidos a Israel.