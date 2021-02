Há quem tenha escrito as suas memórias, quem se tenha dedicado à pintura ou ao circuito de palestras, quem tenha voltado a fazer campanha e até quem tenha acabado por ganhar um Nobel da Paz. Mas o 45.º presidente dos EUA, Donald Trump, é o primeiro a enfrentar um impeachment menos de três semanas depois de ter saído da Casa Branca. O julgamento no Senado começa nesta terça-feira e não tem prazo para acabar, mas no final Trump deverá ser ilibado e seguir com os seus planos pós-presidência - que podem incluir a tentativa de voltar a ser candidato em 2024.

Trump trocou Washington pelo seu clube de Mar-a-Lago, na Florida, onde criou o "gabinete do antigo presidente". Tem estado para já discreto, depois de ter sido privado do seu principal palco - o Twitter, que como outras redes sociais o silenciou por repetir as falsas acusações de que as eleições foram "roubadas" e não ter condenado a invasão ao Capitólio. Trump ainda não encontrou uma alternativa para falar diretamente aos milhões de seguidores (as notícias de que tinha começado a escrever na rede social Gab foram negadas).