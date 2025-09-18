Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump não perde uma ocasião para criticar os meios de comunicação tradicionais.
Trump não perde uma ocasião para criticar os meios de comunicação tradicionais.
A guerra de Trump aos ‘media’ faz mais uma vítima

Negócio avultado de TV a precisar de aprovação pelo regulador e clima político encrespado levaram à suspensão do humorista Jimmy Kimmel. Para o presidente, o fim do programa deve-se às audiências.
César Avó
EUA
Donald Trump
Media
Liberdade de expressão
Jimmy Kimmel
