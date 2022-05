Pelo menos 16 mortos num tiroteio numa escola do Texas. Atirador abatido

Pelo menos 16 pessoas morreram esta terça-feira, incluindo 14 alunos e um professor, num tiroteio numa escola primária na cidade na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, tendo o atirador sido abatido pelas autoridades.

A informação foi confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador tinha 18 anos.

"Ele [o atirador] disparou e matou, de forma horrível, incompreensível, 14 alunos e matou um professor", disse o governador.

Outro tiroteio é registrado no Estado do Texas, EUA,



Segundo o Hospital de Uvalde, há 2 mortos e 13 feridos

Segunda a CNN, há 14 mortes de crianças + o professor



O atirador das crianças foi preso. pic.twitter.com/mdzvVUnwzY - Wargorr ️ (@Wargorr1) May 24, 2022

O suspeito residente em Uvalde entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e uma espingarda e abriu fogo, de acordo com Greg Abbott.

O governador do Texas adiantou que o jovem de 18 anos terá sido morto pelas forças policiais que responderam, mas o caso ainda está a ser investigado.

Ted Cruz, senador republicano do Texas, agradeceu no Twitter às "heroicas forças policiais" e os serviços de emergência pela sua intervenção durante o "horrível tiroteio".

Por seu lado, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o tiroteio no avião Air Force One, enquanto regressa de uma viagem de cinco dias à Ásia, e vai continuar a receber atualizações.

Jean-Pierre anunciou que Biden vai fazer ainda comentários na noite desta terça-feira na Casa Branca, em Washington.

President Biden has been briefed on the horrific news of the elementary school shooting in Texas and will continue to be briefed regularly as information becomes available. - Karine Jean-Pierre (@PressSec) May 24, 2022

Inicialmente, 13 crianças foram levadas de ambulância ou autocarro para o Hospital Memorial de Uvalde, depois de ter sido divulgado um tiroteio na Escola Primária Robb, em Uvalde, cerca de 135 quilómetros a oeste de San Antonio, informaram os funcionários do hospital.

Outro hospital, o Hospital Universitário de San Antonio, disse que uma mulher de 66 anos se encontrava em estado crítico.

O Distrito Escolar de Uvalde anunciou primeiro que as escolas do distrito tinham sido encerradas devido a tiros, e depois disse que a escola primária, com quase 600 alunos, comunicou a existência de um atirador.

A cidade de Uvalde fica a cerca de 120 quilómetros da fronteira com o México e tem cerca de 16 mil habitantes. A Escola Primária Robb localiza-se num bairro residencial modesto.

O tiroteio desta terça-feira ocorre menos de duas semanas depois de um atirador ter matado 10 afro-americanos num supermercado em Buffalo, Nova Iorque, no que as autoridades descreveram como crime de ódio.