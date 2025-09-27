Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
No palácio da Palhavã só as paredes ficaram intactas.
No palácio da Palhavã só as paredes ficaram intactas.ARQUIVO DN
O dia em que a raiva contra o franquismo criou um incidente diplomático

Há 50 anos, houve protestos pela condenação à morte de elementos da ETA e da FRAP em Espanha. Em Lisboa, foi destruída a residência do embaixador, bem como o edifício dos serviços consulares.
César Avó
Loading content, please wait...
Portugal-Espanha
PREC
Franquismo
Assalto à embaixada de Espanha

