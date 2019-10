Com um concerto dos Ornatos Violeta, o Pavilhão Rosa Mota abre nesta quinta-feira as portas ao público com polémica pelo meio. A designação oficial passa a ser Arena Super Bock - Pavilhão Rosa Mota, o que motivou o descontentamento da medalhada olímpica portuense. Por ver o seu nome secundarizado, Rosa Mota faltou à reinauguração do pavilhão no Palácio de Cristal, teve o apoio de muitos portugueses. Rui Moreira defendeu-se e argumentou que o nome da atleta nunca teve inscrição visível na fachada e que a nova designação resulta do acordo com o concessionário. Não foi a primeira polémica numa reinauguração do espaço - e já vamos na terceira, as outras foram em 1956 e em 1991, ano em que recebeu o nome de Pavilhão Rosa Mota.

Designação é polémica e desagradou a Rosa Mota. © Artur Machado/Global Imagens