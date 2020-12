Há três futebolistas portugueses no top 25 dos craques das grandes ligas europeias que viram o seu valor de mercado disparar neste ano de 2020 (entre janeiro e dezembro). Bruno Fernandes e Rúben Dias, que atuam na mediática liga inglesa - o médio no Manchester United e o central no rival City -, pegaram de estaca nos respetivos clubes, sobretudo o ex-sportinguista, que é já considerado a grande estrela dos red devils. Trincão não é um indiscutível do Barcelona, mas tem sido titular na Champions e na liga espanhola é quase sempre suplente utilizado.

Vamos então aos números. Tendo como referência os valores do site transfermarkt, portal de referência na avaliação de futebolistas, os três internacionais portugueses viram os seus respetivos valores de mercado disparar durante este ano atípico devido à pandemia.