O discurso servia para assinalar os 40 anos de reinado, mas acabou por ficar marcado pelo balanço daquele que a própria rainha apelidou de annus horribilis. Estávamos a 24 de novembro de 1992 e para trás ficava o divórcio da filha Ana e a separação do filho André, as revelações chocantes sobre o casamento do príncipe Carlos com Diana (que se separariam oficialmente ainda nesse ano), e, apenas quatro dias antes, o incêndio do Castelo de Windsor. Agora, 17 anos depois, 2019 também se arrisca a ficar nas memórias da monarca como um ano horrível: aos problemas familiares com o envolvimento de André com o pedófilo Jeffrey Epstein, à relação fria entre os netos William e Harry e ao acidente de carro a envolver o marido junta-se o caos com o Brexit, que ameaçou pôr em causa a sua isenção face à política.

"1992 não é um ano para o qual vá olhar com prazer. Acabou por se tornar um annus horribilis", disse Isabel II no tal discurso em Guilhall, referindo-se diretamente apenas ao "trágico incêndio de Windsor". O fogo no palácio que era residência privada dos monarcas britânicos há quase mil anos causou danos no valor de 36,5 milhões de libras (42,8 milhões de euros), com as ruínas a tornarem-se um símbolo do descontrolo que se vivia na família real. No meio dos escândalos, os contribuintes rejeitaram ser eles a assumir os custos da reconstrução (pensava-se que chegariam aos 60 milhões), obrigando a rainha a começar a pagar impostos sobre os rendimentos e a abrir ao público a outra residência oficial, o Palácio de Buckingham, para ajudar a custear o restauro.



Neste ano, há vários fogos a lavrar, mas os custos de a rainha ver a família a desmoronar-se ainda estão para ser contabilizados.