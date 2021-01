Saiu do Aliança, que fundou em 2018, mas não desiste de ter voz no futuro do país. Santana Lopes não excluiu voltar às fileiras do PPD/PSD, partido a que os portugueses o veem colado.

Deixou o Aliança que fundou em 2018. Porquê agora?

Desde a noite das eleições legislativas que sair era uma questão de tempo, sobretudo sair da liderança. O resto exigia mais tempo e reflexão porque fui educado na escola que quando uma pessoa tem um resultado péssimo deve demitir-se. A Dra. Assunção Cristas demitiu-se nessa noite das eleições e eu disse: não faço como ela porque o Aliança não é um partido com a organização do CDS. Mas fui pedindo um congresso para ser substituído e em junho de 2020 lá se convenceram. As eleições foram em outubro e depois começou a pandemia em fevereiro/março, e acabei por sair da liderança em setembro. Saio de militante porque não fiz a Aliança por capricho ou para ser um pequeno partido sem qualquer influência nas orientações do país. Não fiz o Aliança para ser presidente do partido, já tinha sido de outro maior. Muita gente dizia que eu devia ter sido cabeça-de-lista ao Parlamento Europeu e que teria sido eleito, não quis porque quis que ficasse claro que eu não fundava o partido para ter cargos. Para continuar a ter intervenção política no Aliança, um partido fundado com a imagem muito colada a mim, era muito difícil. E ficou provado que foi uma relação que não resultou. A conclusão que tiro é que para os portugueses não fez sentido eu apresentar-me por outro partido, eu vi isso pelo país todo. Também ficou provado que havia espaço para novas formações políticas, agora acho que no centro-direita este é o momento de rassemblement [união]. É de juntar, unir forças, e eu quero contribuir para isso, com intervenção política como cidadão. Logo se vê a que título.