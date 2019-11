Não é preciso grande ciência para se chegar à conclusão de que as eleições no Partido Social-Democrata alemão (SPD), o mais antigo do país, podem determinar o futuro da grande coligação e de quem a lidera, Angela Merkel. Como já anunciou que não volta a candidatar-se, a mulher que governa o país desde 2005 e que presidiu à União Democrata-Cristã (CDU) entre 2000 e 2018 está dependente dos resultados que vão ser anunciados na tarde de sábado. Se a ala esquerda do SPD vencer, Merkel terá de optar entre reescrever o programa de governo, governar em minoria, um cenário que nunca foi do seu agrado, ou sair de cena e abrir caminho para eleições antecipadas.

Os conservadores estão relutantes em reabrir o acordo, mas querem permanecer no poder até às eleições de 2021 - em especial Angela Merkel, que quer sair pela porta grande. Daí que na quarta-feira tenha lançado um apelo aos parceiros no Bundestag: "Ainda há muito por fazer. Eu acho que devemos continuar a trabalhar até ao fim do mandato. Eu alinho", disse.