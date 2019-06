À volta de duas fotos

Na foto, do ano passado, uma imigrante clandestina hondurenha, presa na fronteira do rio Grande, já no Texas, é vasculhada por um guarda com luvas cirúrgicas. Procuro na foto assunto para pensar, porque trazer assuntos do mundo para pensarmos é uma das utilidades das boas fotos. Naquela, as caras de ambos não são vistas, da clandestina e do guarda fronteiriço. Mas às luvas conheço-as das séries policiais científicas. Hoje, as autoridades protegem-se mais e é justo, são servidores públicos. Num bolso de um suspeito pode haver um objeto cortante, sei lá.

Na foto, ainda, e escolhida pelo fotógrafo como personagem central, estava a filha da imigrante. De 2 ou 3 anos, ela levanta a cabeça, vê o que não vemos - a cara da mãe, frágil, e a cara do polícia, mandão - e desata em lágrimas. É aí que entendo a dimensão que a luva azul dá àquela fotografia. Indigna-me e justifica a minha indignação. A pequenita, que não vê a foto, vive-a em direto, não percebeu, nem a fotografia, nem o que a levou ali, nem o cuidado da luva, nem o que ele, esse cuidado, contrastava com o tamanho do descuido com ela. Ela estava aterrorizada e podia não estar.