Aachen fica perto da cidade holandesa de Maastricht, que deu nome ao que é provavelmente o tratado europeu mais importante dos tempos modernos. O Tratado de Aachen, assinado na semana passada pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron, é de uma categoria diferente. Mas seria errado subestimarmos o seu significado. Esse tratado estabelecerá uma agenda, tal como o Tratado do Eliseu, também franco-alemão, fez em 1963. E as agendas são importantes no discurso europeu.

Se quisermos pensar numa analogia, consideremos o Plano Werner. Em dezembro de 1969, nos tempos finais do sistema de taxas de câmbio semifixas de Bretton Woods, os líderes da UE realizaram uma cimeira em Haia para criar um grupo de trabalho para estudar a união monetária. Foi liderado por Pierre Werner, o primeiro-ministro do Luxemburgo na altura. Na época, os economistas estavam certos ao rejeitarem a discussão de uma futura união monetária considerando-a pura fantasia, assim como os atuais especialistas em defesa têm razão ao rejeitarem a conversa sobre um exército europeu. O relatório Werner era um roteiro irrealista para uma moeda única mas, no entanto, conseguiu colocar esta agenda política, extremamente significativa, sobre a mesa. Passaram mais 30 anos até à introdução do euro, mas sem esse primeiro passo fracassado isso nunca teria acontecido.