Como já devem ter reparado, à História decidimos escondê-la: não há museu dos Descobrimentos nem caravela atracada no Tejo. Já foram intenções públicas, mas hoje receia-se que o museu e o barco, do passado glorioso e também menos glorioso, é melhor não falar. Intenso ativismo em jornais e redes sociais fez desse passado toda uma vergonha e uma exclusiva vergonha. Então, varre-se o passado para debaixo do tapete, apesar de as visitas, que hoje se chamam turistas, e ainda alguns locais continuarem curiosos daquilo que se passou. Mas não, Portugal inventou o pastel de nata, e só. O resto foi racismo, escravidão e espadeirada pelos matos dentro.

Os açorianos Machado tinham uma filha branca, e os escravos Assis, um filho pardo, e nesse conjunto há uma palavra enorme e má: escravatura. Certo. Acontece que os dois grupos de alguma forma se uniram e dessa improbabilidade nasceu um neto, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro - além de escravatura, de algumas palavras mais temos de usar para explicar o milagre... De Vasco da Gama repetem-se as vezes que ele desembainhou a espada mas a rota aberta por ele levou também à curiosidade de Garcia de Orta. A lavadeira branca Leopoldina Machado parir o fundador da Academia Brasileira de Letras merece mais atenção. E tendo Orta ido para Goa como alto funcionário, médico do governador, a sua estada transformou-se numa vida a aprender com o saber de outros povos - eis o que merece mais estudo. Ambos, a lavadeira e o sábio, são História de Portugal a fazer-se. Mas, hoje, a tendência é só para desfazer. Uma antiga publicidade de bolachas, "O que é Nacional é bom", foi distorcida em filosofia da moda: o que é nacional é mau. E se foi no passado, então foi péssimo.