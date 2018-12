Na véspera de Natal de 1968, há 50 anos, a NASA divulgava aquela que continua a ser uma das mais icónicas imagens da exploração espacial humana: o "nascer da Terra" visto da Lua. A fotografia, captada pelo astronauta William Anders durante a missão Apollo 8, não foi tirada na superfície do satélite - aquela foi "apenas" a primeira vez que uma missão tripulada orbitou um corpo celeste além da Terra. Mas menos de seis meses depois, a 20 de junho de 1969, dois astronautas - o comandante Neil Armstrong e o piloto do módulo lunar Buzz Aldrin caminhavam mesmo no mar da Tranquilidade. Até 1972, um total de 12 astronautas pisaram a superfície lunar. Destes, apenas quatro, incluindo Aldrin, ainda estão vivos. Desde essa altura, apesar de várias missões bem-sucedidas não só à Lua como a vários planetas do sistema solar e diversos satélites, nunca mais houve uma missão tripulada a ir além da órbita terrestre baixa. Mas essa é uma realidade que poderá mudar na próxima década, com 2019 a marcar o arranque de uma nova "corrida" espacial, com novos países e várias empresas envolvidos, pretendendo criar condições não só para voltar à Lua como para fazer desta uma base permanente para a futura exploração do espaço profundo.

Os "novatos"

Em maio, a CNSA, agência espacial chinesa, lançou com sucesso o Queqiao, um satélite de comunicações que irá orbitar a Lua. O objetivo será captar e retransmitir para a Terra a informação recolhida na missão Change 4, cujo lançamento está agendado para dia 7 de janeiro, e cujo objetivo será fazer pousar um módulo no muito mais acidentado lado oculto da Lua. Em caso de sucesso será a primeira vez que a agência espacial chinesa, que até agora tem sobretudo replicado feitos dos Estados Unidos e da Rússia, alcançará uma proeza inédita. A Índia também tem tentado marcar posição entre as potências espaciais e, no dia 3 de janeiro, lançará a missão Chandrayaan-2, cuja meta é pousar um módulo num planalto situado entre as crateras Manzinus C e Simpelius N. Em caso de sucesso, será a primeira vez que a humanidade faz aterrar um engenho no polo sul do satélite. Também a agência espacial japonesa, a JAXA, tem projetadas pelo menos três missões não tripuladas à Lua, a partir de 2021, cujos objetivos incluem pousar módulos na superfície e recolha de amostras. Coreia do Norte, Coreia do Sul e Reino Unido também preparam missões.

A revolução dos privados

A iniciativa privada marca terreno na exploração espacial. Os foguetões Falcon 9, desenvolvidos pela SpaceX, que têm já colaborado em várias missões, são apenas o início. A paceIL, uma organização sem fins lucrativos israelita que participou no desafio Google Lunar X prize, lançará ainda em janeiro, recorrendo precisamente a um Falcon, aquela que deverá ser a primeira missão à Lua sem envolvimento de agências estatais. Através do mesmo desafio, a alemã PTScientists assumiu objetivo idêntico. A Moon Express conta descobrir e explorar recursos mineiros na Lua. Empresas como a Space X e a Blue Origin contam organizar viagens turísticas - eventualmente até pousar no satélite - a partir de 2023.

A Lua como porto espacial

Muitos outros projetos, nomeadamente as missões que a agência russa ROSCOSMOS irá realizar ao longo da próxima década prendem-se com a busca de recursos, incluindo água, que permitam fazer da Lua uma base permanente para futuras missões espaciais. Os russos pretendem criar uma base robótica, à superfície. Já o projeto Gateway (ver infografia) é uma cooperação entre a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) em que a iniciativa privada deverá também ter papel fundamental. Esta estação espacial modular, que irá orbitar a Lua, vai integrar a Orion, a nave interplanetária que está a ser construída pela Lockheed Martin e que deverá ser usada em futuras missões tripuladas, nomeadamente a Marte. A Orion será testada, ainda sem tripulação, na órbita lunar em 2020, regressando em 2022 com aquela que - se os privados não ganharem a corrida - será a primeira vez que astronautas voltam a ir além da órbita terrestre baixa.