Dez anos após ter escrito um prefácio para a coletânea de discursos, entrevistas e intervenções públicas que Francisco Sá Carneiro fez entre 25 de outubro de 1974 e 1 de fevereiro de 1975, Marcelo Rebelo de Sousa atualiza em entrevista esse retrato sobre um dos fundadores do PPD (atual PSD). Considera que os textos incluídos em Por Uma Social-Democracia Portuguesa, um livro que integrava a coleção Participar e feito a pedido da editora Snu Abecassis, traduzem um dirigente político com "forte carácter e personalidade, alegria de viver e de viver lutando", em que se nota "coragem e prazer no afrontamento por causas, inteligência nos argumentos, lucidez na leitura dos acontecimentos, clareza na exposição". Tudo isto, esclarece, escrito ou falado num "estilo clássico, em larga medida pré-televisivo e não populista" que reflete a "vasta cultura, feita de ler livros e intuir o significado dos homens e dos factos". O "retrato" é, aponta, a quatro dimensões: a sua resistência à radicalização política a partir de julho de 1974 e até fevereiro de 1975; como constrói a origem e a afirmação doutrinária do partido; como o líder segue "a contragosto" a radicalização para a esquerda nas suas intervenções, e acena um adeus à incontrolável e inaceitável deriva política nacional. Deste modo, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, "teremos o fresco completo da forma como Sá Carneiro vai agindo e reagindo, num tempo que lhe é acrescidamente adverso". O seu objetivo era apresentar "o caminho reformista mais justo e menos penoso para fazer convergir a nova democracia com as mais avançadas da Europa".